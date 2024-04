Exposição de cães e materiais de ação comemora os 80 anos da PF no Parque Dona Lindu

A- A+

Neste sábado (6), a partir das 15h, na área externa do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, os visitantes poderão conhecer os cães do canil da Polícia Federal (PF), além de observar de perto outros equipamentos e materiais empregados nas atividades desempenhadas pela corporação, em uma exposição sobre momentos marcantes da história da polícia, em comemoração aos 80 anos da instituição.



A exposição dá continuidade às comemorações do aniversário da PF, celebrado no último dia 28 de março, e conta também com exibição de uniformes, viaturas, equipamentos de grupos táticos, fotografia. A ideia é mostrar um pouco mais sobre o trabalho diário da corporação.

Além disso, haverá também demonstrações de manobras de drones utilizados nas atividades policiais, equipamentos antibombas e embarcações náuticas usadas no patrulhamento marítimo. O evento é gratuito e aberto ao público.

