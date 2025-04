A- A+

RECIFE Exposição de material militar anima público no Parque da Tamarineira Ação do Comando Militar do Nordeste (CMNE) comemora os 377 anos do Exército Brasileiro

Uma exposição do Comando Militar do Nordeste (CMNE) animou o público do Parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife, neste sábado (12).

O evento faz parte da agenda de comemorações aos 377 anos de criação do Exército Brasileiro, e segue até às 17h. Além de apresentação da Banda do CMNE, que tocou canções do Exército e Música Popular Brasileira, o público pôde conferir também uma exposição de material de emprego militar e serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão.

"Esse contato com o público é muito importante porque o Exército Brasileiro, desde a sua criação, tem uma participação importante em diversos momentos da história do nosso país. Para o público, como nosso cliente, tem a oportunidade de ter um feedback da nossa instituição em relação às atividades que desenvolvemos e o material que utilizamos para as operações", começou o major Bruno Moraes, do CMNE.





"Temos diversos estandes, com materiais de emprego geral, com tecnologia embarcada. São exemplos satélites e materiais de comunicação, como rádios, que dão o conhecimento situacional aos comandantes em todos os níveis. Temos também estandes que abordam a criação do Exército e do Brasil", completou.





CMNE realiza exposição de material emprego militar no parque da Tamarineira. Na foto: Major Bruno Moraes. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Materiais em exibição

Um dos equipamentos expostos foi a Viatura Blindada Guarani. O veículo é utilizado para transporte de pessoal, com emprego de alta tecnologia e fabricação brasileira. Ela tem capacidade de ação de choque, que é a conjugação do poder de fogo e proteção blindada.

A exposição também conta com material de Comunicações, Comando e Controle, utilizados pelos comandantes durante as missões. Motos de Alto Rendimento do Exército e viaturas leves, capazes de fazer deslocamento em ambientes de combate, também estavam em exposição.

Estandes interativos

No local, era comum ver expressões curiosas de quem passava pelos estandes. Militares estavam disponíveis para tirar todas as dúvidas do público, explicar o teor e uso do maquinário, além de contextualizar sobre q história do Exército. A Viatura Blindada Guarani, por exemplo, ficou aberta para visitação. Dentro do veículo, os interessados podiam entrar para entender como o sistema funciona.



CMNE realiza exposição de material emprego militar no parque da Tamarineira. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Uma das pessoas que passou pela exposição foi Glória Fernandes, 65 anos. Ela é moradora de João Pessoa (PB), mas veio visitar a filha e os netos no Recife. Com a família reunida, puderam conhecer mais sobre a história e papel do Exército Brasileiro.

"Estou achando o evento maravilhoso. Eu e meus netos estamos adorando, porque é muito importante que crianças e jovens conheçam o passado e importância do Exército. Também tive irmão do Exército, que não está mais aqui conosco. Então são muitas lembranças boas", contou Glória.

Quem também aproveitou a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o Exército Brasileiro foi Márcio da Silva, enfermeiro de 34 anos. No local, ele tirou fotos, conversou com militares e prestigiou os equipamentos em exposição.

"Gosto e admiro muito o trabalho do Exército Brasileiro. Primeiramente, eles defendem nossa Nação e estão conosco sempre. Vou aproveitar para tirar dúvidas e conversar com os militares", afirmou.

Programação

A programação pelos 377 anos do Exército Brasileiro seguirá já nesta sexta-feira (11), a partir das 16h, com apresentação da Banda do Comando Tático do Nordeste, na praça do Arsenal, Bairro do Recife, Centro da cidade.

Além da exposição, no sábado, os eventos seguem ainda no dia 16, quando ocorrerá a entrega de condecorações. O destaque vai para a Ordem do Mérito Militar (OMM), Colaborador Emérito do Exército e a Medalha Exército Brasileiro (MEB), como parte de uma cerimônia militar que encerrará as comemorações do Dia do Exército. As atividades integram a Semana do Exército, que visa a homenagear os feitos dos Heróis de Guararapes, marco da formação da nação e da gênese do Exército Brasileiro.

A programação também tem como objetivo divulgar a instituição, promover a difusão das atividades do Exército e destacar as características da profissão militar para o público externo. Além disso, a iniciativa busca incentivar o ingresso de novos recrutas e promover a integração entre militares da ativa e da reserva.

