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Encontro Exposição em Olinda propõe olhar sobre moradia, memória e justiça climática a partir de sexta (10) Mostra reúne trabalhos e registros com curadoria do poeta e multiartista Tácio Russo

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe a exposição “Ensaiando uma Ocupação: tempos de cultivar memórias, semear frestas e construir horizontes”, com curadoria do poeta e multiartista Tácio Russo, a partir desta sexta-feira (10).

A abertura será às 20h30, integrando a programação do Encontro Moradia e Justiça Climática nas Cidades, promovido pela Habitat para a Humanidade Brasil, e ficará disponível para visitação por 15 dias, com entrada gratuita.



A mostra reúne trabalhos artísticos, registros imagéticos e narrativas comunitárias que partem das lutas por moradia como prática cotidiana de invenção, permanência e construção coletiva.

Em diálogo com o acervo fotográfico da Habitat para a Humanidade Brasil e do Fórum Nacional de Reforma Urbana, a exposição evidencia a relação entre justiça climática e direito à moradia digna, destacando como populações em situação de vulnerabilidade habitacional são as mais impactadas pelas crises ambientais.

Participam da exposição os artistas Laboratório Labirinto, Leo Silva, Ricardo Labastier, Rayellen Alves, Filipe Gondim e Vlademir Alexandre, com obras que articulam memória, coletividade e esperança.



A exposição ainda propõe a ocupação não apenas como ação física, mas como gesto político e poético que é capaz de produzir vínculos e incentivar a memória.

Ao relacionar arte e realidade social, a mostra aproxima o público das experiências urbanas frequentemente invisibilizadas, ampliando o debate sobre cidade, pertencimento e permanência nos territórios.



Serviço

Exposição “Ensaiando uma Ocupação: tempos de cultivar memórias, semear frestas e construir horizontes”

Data de abertura: 10/04/2026

Horário: 20h30

Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, S/N - Varadouro, Olinda - PE

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