A- A+

Exposição Exposição em Portugal celebra 200 anos do Diário de Pernambuco Mostra reúne 20 paineis temáticos, fotografias históricas e exemplares antigos do jornal ao longo de dois séculos

O Instituto Pernambuco Porto está realizando uma exposição na cidade do Porto, em Portugal, em homenagem aos 200 anos do Diário de Pernambuco. Intitulada “Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura”, a mostra reúne 20 paineis temáticos, fotografias históricas e exemplares antigos do jornal ao longo de dois séculos.

A abertura da exposição ocorreu no final de fevereiro. Na ocasião, o presidente da Associação da Imprensa de Pernambuco e um dos curadores da mostra, Múcio Aguiar, destacou a homenagem ao Diário de Pernambuco.

“O Diário de Pernambuco é um jornal com dois séculos de existência, o mais antigo em língua portuguesa em circulação e que representa a alma e o espírito do povo pernambucano e brasileiro. É o primeiro jornal a ser considerado por um país por ter seu acervo como patrimônio nacional. Então é um periódico que nasce de Portugal e que vem a festejar seus 200 anos agora. É um momento de felicidade muito grande para todos os pernambucanos e brasileiros”, disse Aguiar, em entrevista ao Diário do Sul TV.

O secretário de Estado da Cultura de Portugal, Alberto Santos, também esteve presente na abertura da exposição. Ele ressaltou a história que o jornal atravessou ao longo dos anos e também refletiu sobre o papel que a imprensa, de um modo geral, tem nos dias de hoje.

“Nós estamos falando de uma longa história de 200 anos do jornal mais antigo da América Latina, que atravessou o Império, a República, a Ditadura e muitas histórias para chegar até hoje. E em um tempo em que vivemos muito nos ‘cliques’, naquilo que é efêmero e rápido, poder ter acesso à imprensa e aos jornais, seja de forma escrita ou digital, é uma forma de poder combater notícias falsas. O jornalismo rigoroso e a imprensa são cada vez mais importantes para fazer esse contraponto”, afirmou.

A exposição “Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura” segue aberta até o dia 27 de março.

Veja também