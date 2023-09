A- A+

Saúde Exposição excessiva ao sol pode prejudicar microbioma da pele, diz estudo Pesquisadores do Reino Unido descobriram que, a curto prazo, a exposição excessiva ao sol afeta negativamente a diversidade e a composição bacteriana da pele

Maior órgão do corpo, a pele humana contém um microbioma próprio, com bactérias, fungos e vírus responsáveis por proteger o organismo de doenças e outros problemas, como ressecamento.

Pesquisadores do Reino Unido descobriram que, a curto prazo, a exposição excessiva ao sol afeta negativamente a diversidade e a composição bacteriana da pele, estando ligada à diminuição das Proteobactérias. Apesar disso, a recuperação do microbioma ocorre algumas semanas depois da exposição solar.

Diante da falta de estudos sobre como o comportamento individual influencia as alterações do microbioma, os pesquisadores examinaram os efeitos na pele de turistas que fazem viagens curtas em busca do sol.

"Demonstramos, num grupo de turistas, que seu comportamento de exposição solar afeta significativamente a diversidade e a composição do microbioma da sua pele", afirmou Abigail Langton, pesquisadora da Universidade de Manchester, principal autora do estudo publicado na revista Frontiers in Aging.

Efeito pós-férias

Os pesquisadores analisaram a pele dos turistas participantes antes das férias para os destinos ensolarados, que duraram pelo menos sete dias. O microbioma da pele é composto, em grande parte, por três comunidades bacterianas na superfície: Actinobacteria, Proteobacteria e Firmicutes. Nos dias um, 28 e 84 depois das férias, a pele dos participantes foi avaliada novamente. Os turistas foram divididos em categorias conforme se expuseram ao sol.

Apesar da rápida redução das Proteobactérias e da consequente mudança na diversidade do microbioma da pele, a estrutura da comunidade bacteriana dos turistas se recuperou 28 dias após o regresso deles das férias.

Os autores afirmam que o mais preocupante é a rápida alteração da diversidade da microbiota, que tem sido associada a doenças. Uma diminuição na riqueza bacteriana da pele, por exemplo, já foi relacionada à dermatite. A flutuação na diversidade de Proteobactérias tem sido ligada a problemas de pele como eczema e psoríase.

