Cuidado & afeto Exposição fotográfica afetiva celebra 28 anos de história e cuidado da Associação Viva e Deixe Viver A mostra poderá ser contemplada pelo público na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, de 18 a 29 de agosto, e de 16 a 17 de setembro pelo público interno da Unifafire

A Associação Viva e Deixe Viver, ong que transforma realidades por meio da contação de histórias, está completando 28 anos e, para celebrar esse marco, realiza, no Recife, a exposição fotográfica afetiva “A Foto da História - A melhor história é aquela que se aprende contando". A mostra poderá ser contemplada pelo público na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, de 18 a 29 de agosto.

O registro das imagens da atuação dos voluntários no Recife, onde a Viva atua há 21 anos, com contação de histórias para crianças e adolescentes em hospitais e escolas, foi feito por Anderson Stevens, no Hospital de Pediatria Helena Moura.

A mostra também contempla imagens de outros fotógrafos para ilustrar a atuação nacional da organização, que revelam momentos de acolhimento e conexão.

“O olhar sensível do Anderson Stevens permite que as pessoas sintam a importância do trabalho voluntário que realizamos. Cada fotografia transmite, de forma única, a entrega e o cuidado dos nossos voluntários ao contar histórias”, afirma Ana Inês Pina, representante da Viva no Recife.

Atualmente, 75 voluntários atuam em seis instituições como a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), o Hospital Infantil Maria Lucinda, o Hospital Pediátrico Helena Moura e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Para Valdir Cimino, fundador da Associação, a mostra é também um marco da atuação local.

“Nosso trabalho leva não apenas histórias, mas também sorrisos e um cuidado que ultrapassa o momento da narração. Mais do que uma celebração dos 28 anos da Viva, esta exposição marca nossos 21 anos de atuação no Recife, onde o afeto e o acolhimento se tornaram pontes para transformar momentos difíceis em experiências de esperança”.

A exposição também poderá ser visitada pelo público interno da Unifafire, de 16 a 17 de setembro.

Viva e Deixe Viver

Fundada em 1997 pelo paulistano Valdir Cimino, a Associação Viva e Deixe Viver é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) pioneira em diversas frentes e políticas públicas. Por meio da arte de contar histórias, forma cidadãos conscientes da importância do acolhimento e de elevar o bem-estar coletivo, a partir de valores humanos como empatia, ética e afeto.

A entidade também é referência em educação e cultura, por meio da promoção de atividades de ensino continuado. Nesse sentido, conta com o canal Viva e Eduque, espaço criado para a difusão cultural, educacional e gestão do bem-estar para toda a sociedade.

Hoje, além dos 601 fazedores e contadores de histórias voluntários, que visitam regularmente 89 hospitais espalhados pelo Brasil, a Associação conta com o apoio das empresas Invillia, Everymind, Rede D`Or, Pfizer, Perfetti Van Melle, Instituto Helena Florisbal, Instituto PENSI, além da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

