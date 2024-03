Exposição fotográfica que celebra 80 anos da Polícia Federal chega ao Recife neste sábado

A- A+

Uma exposição fotográfica em alusão aos 80 anos da Polícia Federal (PF), que será realizada em todos os estados do Brasil, chega a Pernambuco neste sábado (16). Intitulado "PF80", o evento é gratuito e acontecerá no piso M2 do Shopping RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana, até o próximo dia 24, das 9h às 22h. Os registros são realizados pelos próprios policiais durante as ocorrências.

A mostra terá 14 painéis, onde 28 fotografias (frente e verso) detalham atividades da corporação, como combate à corrupção, tráfico de drogas, emissão de passaportes e controle migratório.

Mostra será apresentada pela Polícia Federal em todos os estados do Brasil | Foto: Divulgação/PF

Superintendente da PF em Pernambuco, o delegado Antônio de Pádua Cavalcanti diz que o objetivo da exposição é "mostrar à população as mais variadas ações da Polícia Federal no combate à criminalidade e na prestação de serviços relacionados à segurança pública" e vê as datas do evento como "oportunidades de prestar contas à sociedade do trabalho desempenhado diariamente."

Antônio de Pádua Cavalcanti diz que evento funciona também como forma de "prestar contas à sociedade" | Foto: José Britto/Arquivo Folha de Pernambuco

Antônio de Pádua espera que os nove dias de exposição reúna, principalmente, admiradores do trabalho policial.

"A ideia é alcançar o maior número possível entre os frequentadores do shopping, principalmente as famílias e pessoas que admiram o trabalho desempenhado pela instituição", encerra.

Eventos em abril

No mês que vem, outros dois eventos estão programados para a celebração dos 80 anos da Polícia Federal. O primeiro será uma solenidade oficial no dia 2, às 17h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem.

Depois, no dia 6, a área externa do mesmo parque receberá uma exposição, a partir das 15h.

