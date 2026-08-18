A- A+

recife Exposição gratuita de Rômulo Jackson retrata cotidiano do Recife em 29 telas; confira obras O Recife do cotidiano nas telas de Rômulo Jackson

Registros afetivos de elementos do cotidiano recifense ganham formas e cores eternizadas nas telas do artista plástico Rômulo Jackson (@romulo.jackson), que leva a exposição gratuita "Saudades no Varal" ao Sesc Santo Amaro, na área central do Recife, a partir desta terça-feira (18).



Entre as obras, um pacote de biscoito recheado consumido pela metade, além do tradicional combo de pipoca salgada e garrafa d’água comum no transporte público na capital.



Tem ainda a memória do queridinho cuscuz com ovo e margarina, a venda dos 3 latões de cerveja por R$ 10, o retrato de lanche na centenária Padaria Imperatriz e o pratinho de festa "para mainha".

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Exposição gratuita "Saudades no Varal" chega ao Sesc Santo Amaro, no Recife | Foto: Juliana Amara/Divulgação

Inspirado no historiador francês Pierre Nora, que defende a preservação das memórias em arquivos, a exposição conta com 29 telas que convidam o público a revisitar parte da rotina dos pernambucanos.

"É sobre olhar para o presente também e ver como as coisas que nos cercam, em algum momento futuro, vão fazer falta e construir memórias e quem somos. Afinal, somos feitos de memória, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente se alimenta", destacou Rômulo Jackson.

A abertura da exposição acontece a partir das 17h desta terça-feira (18) na Galeria de Arte Corbiniano Lins, do Sesc Santo Amaro, localizado na Praça do Campo Santo, no bairro homônimo.

No local, a visitação ficará disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 19 de outubro. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar excursões pelo telefone (81) 3216-1728.

Serviço:

Exposição Saudades no Varal, de Rômulo Jackson

Abertura: 18 de agosto, às 17h

Visitação: 19/08 a 19/10, das 9h às 17h

Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife

Entrada: gratuita

Informações: (81) 3216-1728.

Veja também