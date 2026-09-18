A- A+

CULTURA Exposição no RioMar Recife percorre relação do mangue com a cultura náutica Mostra gratuita reúne fotografias, vídeos, objetos e experiência de realidade virtual sobre a relação do Recife com as águas

Uma exposição em cartaz no RioMar Recife até este domingo (20) percorre a relação do Recife com os manguezais, os rios e o oceano. “O Mar que nos Move – Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação” ocupa o Piso L1 do shopping, com entrada gratuita, e reúne fotografias, vídeos, textos e objetos ligados à cultura náutica e à preservação ambiental.

Realizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, com apoio do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a mostra integra o Circuito Cultural Cabanga 80 Anos.

A exposição tem como ponto de partida o mangue da bacia do Pina, na Zona Sul do Recife, onde está localizado o clube, para abordar a relação entre o ecossistema, a cidade e a atividade náutica.

A mostra é dividida em cinco eixos temáticos. No primeiro deles, o manguezal aparece como parte da paisagem, da biodiversidade e da identidade do Recife.

A proposta da curadoria, assinada por Rhommel Bezerra e Filipe Bandeira, é relacionar a cultura náutica aos ambientes que permitem sua existência.

“Queremos mostrar o que existe entre a raiz do mangue e uma embarcação em mar aberto. Não construir uma exposição que começasse no barco, mas antes dele. Antes da vela e antes do oceano existe um território que nos forma: os rios, os estuários e o mangue”, explica Rhommel Bezerra.

“Assim, o barco passa a representar movimento; o mangue deixa de ser paisagem e passa a ser entendido como território vivo; e a história deixa de estar apenas no passado para se transformar em responsabilidade sobre o futuro, em preservação".

Depois do núcleo dedicado ao mangue, a exposição aborda o universo náutico, com informações sobre embarcações, velas, navegação, leitura dos ventos, mudanças do tempo, noites em alto-mar, nomenclaturas utilizadas no setor e competições.

Um dos espaços é dedicado à Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno), que chega à 37ª edição no dia 19 de setembro. Fotografias, vídeos, troféus e objetos reúnem registros da competição e de histórias de velejadores.

A exposição também apresenta ações desenvolvidas pelo Instituto Cabanga, pelo Cabanga e pela Refeno nas áreas de esporte, cultura, sustentabilidade, educação, turismo e preservação ambiental.

“Esta exposição é uma oportunidade de abrir as portas do Instituto Cabanga para toda a sociedade e mostrar que a nossa atuação vai muito além dos limites do Clube. Queremos apresentar as ações desenvolvidas pelo Instituto Cabanga, pelo próprio Cabanga e pela Refeno, evidenciando nossa contribuição para o esporte, cultura, sustentabilidade, social, educação, turismo e para a preservação do meio ambiente. São iniciativas que fazem parte da história de Pernambuco e que ajudam a projetar o nosso estado para o Brasil e para o mundo”, destaca Paulo Perez, presidente do Instituto Cabanga.

Realidade virtual

Entre as instalações está uma experiência de realidade virtual desenvolvida em parceria com a SiriTech.

O visitante entra em uma embarcação real e utiliza óculos de realidade virtual para simular uma experiência de velejar.

Segundo a organização, a tecnologia foi desenvolvida também para ampliar o acesso à experiência a pessoas que utilizam cadeira de rodas.

Oficinas sobre manguezais

A programação inclui ainda atividades gratuitas de educação ambiental realizadas pelo Centro Escola Mangue, de Brasília Teimosa. As oficinas ocorrem às terças e quartas-feiras, das 14h às 16h, sem necessidade de inscrição.

Entre as atividades estão rodas de leitura sobre manguezais, produção de mudas de mangue e confecção de biojoias com escamas de peixe, utilizando resíduos da atividade pesqueira.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio da Shineray, do Grupo BCI e da Dislub Energia, e parceria do IJCPM.

Serviço

Exposição “O Mar que nos Move – Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação”

Onde: RioMar Recife, Av. República do Líbano, 251, Pina, no Piso L1, ao lado da Palato

Quando: até 20 de setembro

Horários: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Entrada: gratuita

Oficinas do Centro Escola Mangue: terças e quartas-feiras, das 14h às 16h

Atividades: confecção de biojoias com escamas de peixe, produção de mudas de mangue e rodas de leitura sobre manguezais

Informações: @institutocabanga

Veja também