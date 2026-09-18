Sex, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta18/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CULTURA

Exposição no RioMar Recife percorre relação do mangue com a cultura náutica

Mostra gratuita reúne fotografias, vídeos, objetos e experiência de realidade virtual sobre a relação do Recife com as águas

Reportar Erro
A programação inclui ainda atividades gratuitas de educação ambiental realizadas pelo Centro Escola Mangue, de Brasília TeimosaA programação inclui ainda atividades gratuitas de educação ambiental realizadas pelo Centro Escola Mangue, de Brasília Teimosa - Foto: Divulgação

Uma exposição em cartaz no RioMar Recife até este domingo (20) percorre a relação do Recife com os manguezais, os rios e o oceano. “O Mar que nos Move – Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação” ocupa o Piso L1 do shopping, com entrada gratuita, e reúne fotografias, vídeos, textos e objetos ligados à cultura náutica e à preservação ambiental.

Realizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, com apoio do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a mostra integra o Circuito Cultural Cabanga 80 Anos.

A exposição tem como ponto de partida o mangue da bacia do Pina, na Zona Sul do Recife, onde está localizado o clube, para abordar a relação entre o ecossistema, a cidade e a atividade náutica.

A mostra é dividida em cinco eixos temáticos. No primeiro deles, o manguezal aparece como parte da paisagem, da biodiversidade e da identidade do Recife.

A proposta da curadoria, assinada por Rhommel Bezerra e Filipe Bandeira, é relacionar a cultura náutica aos ambientes que permitem sua existência.

“Queremos mostrar o que existe entre a raiz do mangue e uma embarcação em mar aberto. Não construir uma exposição que começasse no barco, mas antes dele. Antes da vela e antes do oceano existe um território que nos forma: os rios, os estuários e o mangue”, explica Rhommel Bezerra.

“Assim, o barco passa a representar movimento; o mangue deixa de ser paisagem e passa a ser entendido como território vivo; e a história deixa de estar apenas no passado para se transformar em responsabilidade sobre o futuro, em preservação".

Depois do núcleo dedicado ao mangue, a exposição aborda o universo náutico, com informações sobre embarcações, velas, navegação, leitura dos ventos, mudanças do tempo, noites em alto-mar, nomenclaturas utilizadas no setor e competições.

Um dos espaços é dedicado à Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno), que chega à 37ª edição no dia 19 de setembro. Fotografias, vídeos, troféus e objetos reúnem registros da competição e de histórias de velejadores.

A exposição também apresenta ações desenvolvidas pelo Instituto Cabanga, pelo Cabanga e pela Refeno nas áreas de esporte, cultura, sustentabilidade, educação, turismo e preservação ambiental.

“Esta exposição é uma oportunidade de abrir as portas do Instituto Cabanga para toda a sociedade e mostrar que a nossa atuação vai muito além dos limites do Clube. Queremos apresentar as ações desenvolvidas pelo Instituto Cabanga, pelo próprio Cabanga e pela Refeno, evidenciando nossa contribuição para o esporte, cultura, sustentabilidade, social, educação, turismo e para a preservação do meio ambiente. São iniciativas que fazem parte da história de Pernambuco e que ajudam a projetar o nosso estado para o Brasil e para o mundo”, destaca Paulo Perez, presidente do Instituto Cabanga.

Leia também

• Casal de velejadores participa junto da Refeno pela primeira vez: "Um sonho"

• Edição da Refeno 2026 é apresentada no Cabanga nesta quarta-feira (09)

• Cabanga inicia inscrições para 37ª edição da Refeno 2026

Realidade virtual

Entre as instalações está uma experiência de realidade virtual desenvolvida em parceria com a SiriTech.

O visitante entra em uma embarcação real e utiliza óculos de realidade virtual para simular uma experiência de velejar.

Segundo a organização, a tecnologia foi desenvolvida também para ampliar o acesso à experiência a pessoas que utilizam cadeira de rodas.
Oficinas sobre manguezais

A programação inclui ainda atividades gratuitas de educação ambiental realizadas pelo Centro Escola Mangue, de Brasília Teimosa. As oficinas ocorrem às terças e quartas-feiras, das 14h às 16h, sem necessidade de inscrição.

Entre as atividades estão rodas de leitura sobre manguezais, produção de mudas de mangue e confecção de biojoias com escamas de peixe, utilizando resíduos da atividade pesqueira.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio da Shineray, do Grupo BCI e da Dislub Energia, e parceria do IJCPM.

Serviço

Exposição “O Mar que nos Move – Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação”
Onde: RioMar Recife, Av. República do Líbano, 251, Pina, no Piso L1, ao lado da Palato
Quando: até 20 de setembro
Horários: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h
Entrada: gratuita
Oficinas do Centro Escola Mangue: terças e quartas-feiras, das 14h às 16h
Atividades: confecção de biojoias com escamas de peixe, produção de mudas de mangue e rodas de leitura sobre manguezais
Informações: @institutocabanga

Reportar Erro

Veja também

Newsletter