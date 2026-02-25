A- A+

Ciência Exposição resgata protagonismo de Olinda na Astronomia a partir desta quinta-feira (26) Observatório do Alto da Sé, no Sítio Histórico da cidade, recebe iniciativa voltada à preservação da memória científica pernambucana

A exposição “Céu de Olinda: Memória e Descobertas” será inaugurada nesta quinta-feira (26), às 16h, no Observatório do Alto da Sé, no Sítio Histórico da cidade da Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa é promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), e será voltada à preservação da memória científica pernambucana e à ampliação do acesso da população ao conhecimento.

A mostra, que fará parte da programação permanente do observatório, nasceu da necessidade de resgatar lacunas na história da Astronomia desenvolvida em Olinda, como os feitos realizados no Alto da Sé.

Além disso, a exposição traz a participação de personagens fundamentais para a ciência brasileira, como o astrônomo e engenheiro Julião de Oliveira Lacaille, que teve papel relevante na consolidação da Astronomia no país, mas permaneceu pouco visibilizada ao longo do tempo.

Observatório do Alto da Sé, em Olinda. Foto: Saulo Aleixo/SECTI-PE

Ao reunir fatos e eventos que estavam dispersos em artigos científicos publicados em diferentes idiomas, como inglês, francês, alemão e português, e em distintas épocas, são utilizadas ilustrações e fotografias históricas que ajudam a compor uma ambientação imersiva, conduzindo o visitante por uma narrativa que atravessa o século XIX e chega aos dias atuais.

“Essa iniciativa reforça o papel do Estado na preservação da nossa memória científica e na promoção da educação. Ao resgatar essa história, garantimos que estudantes e a sociedade reconheçam o protagonismo de Pernambuco na Astronomia brasileira”, afirma a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Coordenador do observatório e um dos responsáveis pela curadoria da mostra, Cleiton Batista de Oliveira também enfatiza o caráter educativo da exposição.

“Mais do que apresentar dados históricos, a proposta é possibilitar que estudantes se reconheçam como parte dessa trajetória. Conhecer o que aconteceu aqui, no Alto da Sé, é um passo importante para o empoderamento científico das novas gerações”, destaca.

Serviço

Exposição Céu de Olinda: Memória e Descobertas

Data: 26 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Observatório do Alto da Sé – Olinda (PE)

