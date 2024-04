A- A+

SERVIÇO Expresso Cidadão amplia atendimento especializado para crianças com TEA As novas salas especializadas estão localizadas nos municípios do Recife, na unidade da Boa Vista, Olinda, Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão e Salgueiro

A partir desta terça-feira (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, todas as unidades do Programa Expresso Cidadão, da Secretaria de Administração do Estado (SAD), passam a oferecer salas especializadas para que crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e outras neurodiversidades, recebam atendimento especializado durante a emissão da carteira de identidade.

Decorados de maneira lúdica, os novos espaços ampliam o acesso à cidadania enquanto trazem maior acolhimento às famílias. As novas salas especializadas estão localizadas nos municípios do Recife, na unidade da Boa Vista, Olinda, Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão e Salgueiro.

A primeira unidade a oferecer o serviço foi o Expresso Cidadão Pina, em dezembro de 2023. No dia 26 de março, o Expresso Cidadão Petrolina também passou a contar com o espaço.

Atendimento em todo o estado

A secretária de Administração, Ana Maraíza, enfatizou o empenho para ampliar as salas especializadas por todo o Estado. “O funcionamento desses novos espaços é fruto da dedicação dos servidores e servidoras da SAD para que as políticas públicas beneficiem cada vez mais a população. Trata-se de uma ação essencial que facilita o acesso à cidadania”, destacou.

Para Renata Andrade, superintendente do Programa Expresso Cidadão, a novidade também é importante para a ação de conscientização da sociedade.

“Toda a pesquisa realizada junto a especialistas e famílias para conceber as salas especializadas, demonstra a necessidade de maior sensibilização por parte do público em geral em relação aos desafios enfrentados pelas pessoas com TEA e neurodivergentes”, disse.





Acolhimento

O acolhimento está presente em cada etapa do atendimento, a exemplo dos abafadores de ruído disponíveis para crianças com sensibilidade auditiva, enquanto elas aguardam o início do procedimento. Também é oferecido um crachá com cordão que indica a simbologia do TEA, para auxiliar a equipe do Expresso Cidadão a identificar e prestar o suporte necessário à pessoa que receberá o atendimento.

No ambiente especializado as crianças podem usufruir de brinquedos, livros, tapete e decoração própria. O espaço minimiza estímulos visuais externos, ao mesmo tempo em que oferece um ambiente acolhedor. Outra medida promovida é o treinamento realizado para que os atendentes do Expresso Cidadão ofereçam um acolhimento apropriado para as crianças com TEA e seus acompanhantes.

Para isso, foi elaborada a Cartilha de Apoio para Atendimento Especializado. O objetivo do documento é explicar todas as etapas do atendimento, o que traz previsibilidade quanto aos procedimentos a serem realizados. Assim, a emissão da carteira de identidade é realizada de forma leve para as pessoas com TEA e neurodivergentes. A Cartilha pode ser solicitada na recepção da unidade do Expresso Cidadão e também acessada neste endereço.

Serviço

Para usufruir do serviço, o usuário ou seu responsável deverá, primeiro, realizar o agendamento no portal.



No dia do procedimento agendado, basta chegar no horário marcado e sinalizar na recepção que deseja o atendimento na sala especializada. Não é necessário apresentar laudo para ser atendido, no entanto se desejar inserir essa informação na identidade a apresentação é obrigatória. Depois, basta se dirigir à espera para aguardar o atendimento no espaço.

