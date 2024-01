A- A+

RECIFE Expresso Cidadão inaugura sala especializada para atendimento de Crianças com TEA Programa prioriza o acolhimento e acessibilidade no processo de emissão da Carteira de Identidade

O Programa Expresso Cidadão, da Secretaria de Administração do Estado (Sad), implantou uma sala especializada para o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a emissão da Carteira de Identidade.



A primeira unidade a receber a iniciativa foi o Expresso Cidadão Pina, funcionando desde o início de janeiro.

A iniciativa promove o acesso à cidadania por meio de um ambiente equipado e decorado de maneira lúdica, proporcionando maior acolhimento ao público infantil com TEA.

Além de abafadores de ruído, disponibilizados para crianças com sensibilidade auditiva enquanto aguardam o início do procedimento, também é ofertado crachás com cordão que traz a simbologia do TEA para auxiliar a equipe do Expresso a identificar e prestar o suporte necessário à pessoa que receberá o atendimento.

Nas salas especializadas, brinquedos, livros, tapete e decoração própria, estão à disposição para as crianças, criando um ambiente que minimiza estímulos visuais externos e oferece conforto durante o processo de emissão do documento.

Além das mudanças na infraestrutura, os atendentes do Expresso Cidadão receberam treinamento para oferecer acolhimento adequado às crianças com TEA e seus acompanhantes.

Foi elaborada uma Cartilha de Apoio para Atendimento Especializado para explicar, de forma lúdica, todas as etapas do atendimento (coleta de digitais, fotografia e assinatura) para proporcionar uma experiência mais agradável ao público infantil.

A Cartilha está disponível na recepção da unidade do Expresso Cidadão.

Expansão e Abrangência Etária

A sala especializada, segundo a SAd será expandida para outras unidades do Expresso Cidadão, localizadas no bairro da Boa Vista (Recife) e nos municípios de Olinda, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.

Apesar de direcionada ao público infantil, pessoas de outras faixas etárias com Transtorno do Espectro Autista também podem solicitar esse atendimento específico.

Como Solicitar o Atendimento Especializado

Para usufruir do serviço, o usuário ou seu responsável deve realizar o agendamento no portal www.pecidadao.pe.gov.br.

No dia do procedimento agendado, basta chegar no horário marcado e sinalizar na recepção que deseja ser atendido na sala especializada.

Não é necessário apresentar laudo. Feito isso, o usuário deve se dirigir à área de espera para aguardar o atendimento no espaço preparado para crianças com TEA.



