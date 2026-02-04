A- A+

Carnaval 2026 Expresso da Folia fará transporte dos principais shoppings aos polos de Carnaval no Recife e Olinda Frota será composta por 94 veículos e viagens ao valor de R$ 25 para ida e retorno dos focos de folia do Bairro do Recife

Os foliões que vão brincar o Carnaval 2026 contarão com o Expresso da Folia para deslocamento dos principais shoppings da Região Metropolitana aos polos de animação do Recife e Olinda.



Segundo a Prefeitura do Recife, o Expresso da Folia começa a funcionar na Sexta-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, a partir das 18h. Para o Galo da Madrugada, no sábado (14), o serviço de transporte estará disponível a partir das 7h.



A frota será composta por 94 veículos, com saída dos shoppings Tacaruna, Plaza, RioMar e Recife, ao valor de R$ 25 para ida e retorno dos focos de folia do Bairro do Recife.



Além disso, os estacionamentos dos shoppings parceiros contarão com tarifa fixa de R$ 15. "Para quem for deixar os carros no estacionamento dos shoppings, os centros de compras recomendam o pagamento antecipado do tíquete de estacionamento", destacou a gestão municipal.



De acordo com a prefeitura, para a fluidez e a prioridade para os ônibus desse serviço, serão criados corredores exclusivos para os expressos. Os ônibus que sairão da Zona Sul seguirão pelo Cais José Estelita e Cais de Santa Rita, enquanto os da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a Avenida Militar.

"O Expresso é uma forma segura, confortável e rápida de chegar no foco da folia. A expectativa é que o público conte com uma frequência de ônibus a cada 15 minutos", destacou a presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), Taciana Ferreira.

Confira os horários de funcionamento do Expresso da Folia no Recife:

Sexta-feira (13): A partir das 18h até as 2h do dia seguinte;

Sábado (14): Para o Galo da Madrugada: das 7h às 18h, e para o Bairro do Recife, das 18h às 4h do dia seguinte;

Domingo (15) e segunda-feira (16): das 15h às 4h do dia seguinte;

Terça-feira (17) das 15h às 5h do dia seguinte.

Doze linhas em funcionamento

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), ao todo, 12 linhas especiais estarão em funcionamento, incluindo o Expresso Carnaval, para facilitar o acesso dos foliões aos principais polos da festa.

Para o Bairro do Recife e o percurso do Galo da Madrugada, as saídas ocorrerão a partir dos shoppings RioMar, Recife, Guararapes - em Jaboatão dos Guararapes, e Patteo, em Olinda. Já para as ladeiras de Olinda, o Expresso Carnaval contará com saídas dos shoppings RioMar, Recife, Tacaruna e Plaza.



"As linhas contarão com pagamento via Pix, débito ou crédito. Também será implantada a Linha Circular do Carnaval, com tarifa única de R$ 4,50, operando em rotas como Circular do Galo, do Frevo, Olinda e Carnaval dos Camarás", afirmou o CTM.



Em Olinda, linhas regulares atenderão os pontos de bloqueio da cidade histórica. No Centro do Recife, equipes do Grande Recife atuarão com ações de orientação aos usuários.

