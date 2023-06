A- A+

SÃO JOÃO "Expresso do Forró": São João de Petrolina disponibilizará 28 ônibus para transporte para as festas Quem desejar utilizar dos serviços, poderá pagar uma passaem de R$ 10, que dará direito a transporte de ida e volta

O São João de Petrolina, no Sertão do estado, tem data de abertura marcada para esta sexta-feira (16), e as medidas para mobilidade social já estão sendo implementadas.



A prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA), anunciou o "Expresso do Forró", que irá disponibilizar 12 linhas exclusivas de transporte coletivo, totalizando 28 ônibus.

As festividades da cidade irão até o dia 25 de junho, exceto pelo dia 19, quando não haverá programação. O Expresso do Forró transportará o público diretamente para o Pátio Ana Carrancas, principal ponto dos shows na cidade.



Quem desejar utilizar o serviço, precisará pagar uma passagem no valor de R$ 10, que dará direito a transporte de ida e volta dos festejos.

Dos 28 ônibus disponibilizados, 24 vão sair diretamente dos bairros sentido ao Pátio Ana Carrancas, sempre a partir das 20h30. Os outros quatro sairão do estacionamento River Shopping e do Mix Matheus, também em direção ao polo, a partir das 19h. Os veículos realizarão viagens de meia em meia hora até as 0h, quando encerrará as atividades.

Também será possível que o público vá de carro até um dos desses dois estacionamentos e deixar o veículo nos pontos antes de embarcar nos ônibus, sem qualquer custo adicional.

Além disso, para quem quiser utilizar meios de transporte privado durante os festejos juninos, a prefeitura estima que estarão sendo oferecidos durante todas as noites de festa os serviços de 390 táxis, 836 mototáxis, 250 vans de transporte complementar e 2.400 veículos de motoristas por aplicativo.

Confira as linhas disponíveis:

Linha 01 – Nova Petrolina, Residencial Brasil, Residencial Pomares, Jardim Guararapes, Jardim Guanabara, Cohab VI, Rio Corrente, Rio Claro, Park Massangano, Palhinhas e Gercino Coelho;

Linha 02 – Park São Gonçalo, Jardim Petrópolis, São Gonçalo, Jardim Imperial, Portal da Cidade e Cohab Massangano;

Linha 03 – Cosme e Damião, IPSEP, Quati I e II e Jardim São Paulo;

Linha 04 – João de Deus, Nova Vida I e Cacheado;

Linha 05 – Vale do Grande Rio, Ouro Preto, Jardim Amazonas e Alto do Cocar;

Linha 06 - Novo Tempo, Pedra Linda, Vale Dourado, Morada Nova, Vinhedos, Mais Viver, Vila Verde e Vila Real;

Linha 07 – Residencial Vivendas, Residencial Monsenhor Bernadino, Pe. José de Castro, Topázio e Park Petrolina;

Linha 08 – Vila Débora, Padre Cícero e Dom Avelar;

Linha 09 – São Jorge, Santa Luzia, Terras do Sul, Mandacaru, José e Maria, Vila Eulália e Antônio Cassimiro;

Linha 10 – Vila Marcela, Loteamento Recife, Areia Branca, Vila Eduardo, Maria Auxiliadora e Sol Nascente;

Linha 11 – Santa Bárbara, Alphaville, Carneiro, Jatobá, Portal das Águas e Centro (via Orla);

Linha 12 – Henrique Leite, Loteamento Geovana, Rio Jordão, Fernando Idalino e Cidade Universitária.



