Expresso Recife emite documentação gratuitamente até esta sexta-feira (17); saiba como participar

A população da capital pernambucana tem até esta sexta-feira (17) para emitir documentação gratuitamente por meio do Expresso Recife, localizado na Rua Dr. João Vieira de Menezes, n° 113, Santo Amaro, Centro da cidade, no mesmo edifício do CadÚnico.

A ação, que oferece atendimento das 8h às 18h, é voltada para pessoas em situação em vulnerabilidade social que precisam de documentos básicos.

“Esta é a segunda edição do Registre-se. Aqui a iniciativa é coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco (CGJ-PE). Trata-se de uma semana provocada pelo judiciário, nacionalmente, para a emissão de documento civil básico para as populações em situações de vulnerabilidade social. O foco da Semana é na população indígena e nas pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, mas outras pessoas também podem ser beneficiadas. Nessa semana, a gente consegue emitir documentos de forma gratuita”, explicou a chefe do Expresso Recife, Luíza Oliveira.

Nessa semana, a população já pode emitir os documentos listados abaixo:

- Certidão de nascimento, casamento e de óbito;

- Carteira de Identidade, Regularização de CPF;

- Atendimento do Exército Brasileiro (alistamento, primeiras e segundas vias do certificado de dispensa de incorporação, atestado de desobrigado e certificado de isenção);

- Atendimento do CADÚnico (serviços de adesão, inclusão no cadastro, atualização);

- Atendimento da Agência de Trabalho (consultcertidões e orientação sobre a carteira de trabalho digital e encaminhamento para vagas de emprego).

A ação acontece em parceria com outras instituições, como o Instituto Tavares Buril (ITB), para "facilitação da questão da gratuidade do RG", explica Luíza. Participam também Receita Federal, INSS, e cartórios. "Todos os cartórios estão abertos no horário do Registre-se, de 8h às 18h, então também se a pessoa procurar um cartório, vai conseguir o atendimento. A gente também tem a Junta Militar com a questão de reservista, alistamento; e a Agência de Trabalho do Recife com o encaminhamento para vagas de emprego e também emitindo a carteira de trabalho", completou.

O Expresso Recife e o Registre-se também estão presentes no Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, na Boa Vista, até sexta-feira, como parte da programação da 3ª Semana Municipal de Cidadania LGBTI+. O Dia Internacional de Luta contra a LGBTFobia é celebrado anualmente no dia 17 de maio.

