CENTROS CULTURAIS Expressões da Cultura de Pernambuco estão na Casa do Carnaval. Conheça a importância desse espaço Frevo e outros rimos pernambucanos se encontram nessa estrutura localizada no Pátio de São Pedro

Esta é uma parada obrigatória para quem gosta de se aprofundar na pesquisa cultural. Há mais de 30 anos,

a Casa do Carnaval fornece um acervo valioso, entre livros, fotografias, objetos, folders, catálogos e partituras.

A mistura de som e multidão, em que o frevo se insere, é percebida em detalhes na documentação que serviu de fundamento para o ritmo se tornar Patrimônio junto ao Iphan. Mas aqui também é possível entender ainda mais sobre outras expressões da Cultura popular vividas no São João e no Natal.



PROGRAMAÇÃO

O lugar possui uma agenda frequente, com lançamento de livros, ciclos de debates, oficinas e apresentações de pesquisa, que são divulgados pelo Instagram.





SERVIÇO

Endereço: Pátio de São Pedro, Casa 38, São José, Recife - PE

Horário: quarta a domingo, das 10h às 16h

Fone: (81): 3355-4311 / 3302/ 3303

Instagram: @_casadocarnaval

Acesso gratuito

