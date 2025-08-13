A- A+

INICIATIVA Expressoteca: unidades do Expresso Cidadão ganham pontos de leitura em parceria com a editora Cepe Para a iniciativa, a Cepe fez a doação de 1.500 livros do seu catálogo. A instalação do Expressoteca foi feita simultaneamente nas nove unidades do equipamento

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Secretaria de Administração do Estado (SAD) lançaram, nesta quarta-feira (13), o "Expressoteca". Trata-se de um projeto, de caráter permanente, que tem como objetivo assegurar pontos gratuitos de leitura nas unidades do Expresso Cidadão, garantindo momentos de entretenimento cultural às pessoas que aguardam atendimento nas unidades.

Para a iniciativa, a Cepe fez a doação de 1.500 livros do seu catálogo. A instalação do Expressoteca foi feita simultaneamente nas nove unidades localizadas nos municípios de Recife, Olinda, Carpina, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.

“O projeto é mais uma iniciativa que a Cepe abraça com carinho dentro de sua missão de incentivar a leitura e facilitar o acesso da população ao livro por entender a importância das obras literárias para a promoção da cidadania”, afirmou o presidente da Cepe, João Baltar Freire, durante a inauguração do equipamento do Expresso Cidadão do Pina, localizado no shopping center RioMar Recife.

Expressoteca

Para montar as "Expressotecas", a editora fez uma seleção caprichada, disponibilizando títulos nos gêneros romance, conto, crônica, poesia, biografia, fotografia, artes cênicas e história, de autores pernambucanos e nacionais.

Um convite para o público conhecer livros de escritores importantes como Hermilo Borba Filho, Osman Lins, Carlos Nejar, Gilvan Lemos, Audálio Alves, Vanessa Molnar, Luis Sergio Krausz, José Mário Rodrigues, Walnice Nogueira Galvão, Marcus Accioly, Paulo Cavalcanti, Andrea Nunes, entre outros.

Além da doação dos livros, a Cepe também produziu estantes pensadas especialmente para o projeto. Com rotação livre de 360 graus, elas facilitam a visualização e escolha dos títulos expostos, que poderão ser levados para casa. Cada estante acomoda duzentos títulos, que serão repostos a partir da demanda de cada unidade do Expresso Cidadão.

Leitores

Moradora do bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, a dona de casa Adeílda Vasconcelos foi ao Expresso Cidadão do Pina para solicitar uma nova carteira de identidade e ficou feliz ao conhecer o projeto.

A dona de casa Adeílda Vasconcelos conferiu e gostou do projeto | Foto: Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

“Gosto muito de ler, principalmente romances. Esse projeto é uma iniciativa muito boa, principalmente em espaços públicos como esse onde temos que esperar. Vou escolher um e levar para casa”, garantiu.

Com questões para resolver do seu CPF, Rhyana Andrade saiu cedo de sua casa, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, e ficou feliz em conhecer o projeto.

Rhyana Andrade, moradora de Campo Grande, no Recife | Foto: Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

“Escolhi o romance Cruz de Carne, de Valença Leal, que chamou muito a minha atenção pela capa. Vou levar para casa e me aprofundar na leitura”, adiantou.

Expresso Cidadão

Por mês, as unidades do Expresso Cidadão registram uma média mensal de 10.500 atendimentos. Uma gama de serviços que vão da retirada de documentos pessoais (carteira de identidade; título de eleitor; carteira de trabalho; CPF; documentos da pessoa com deficiência; CNH), solicitação de atendimento à Compesa; seguro-desemprego; defesa do consumidor (reclamação e denúncia), busca de vaga de emprego, de estágio (CIEE), entre outros.

A gerente-geral do Programa Expresso Cidadão, Renata Andrade, destacou o caráter transformador da proposta.

“A iniciativa reforça o compromisso do Expresso Cidadão com a promoção da cidadania, ampliando o acesso à cultura e ao conhecimento de forma simples e acessível. A Expressoteca transforma o tempo de espera em uma oportunidade de descoberta, aprendizado e lazer, contribuindo para a formação de uma sociedade mais leitora e participativa”, disse.

Onde encontrar uma unidade do Expresso Cidadão:

Expresso Boa Vista

Shopping Boa Vista - Endereço: R. do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife.



Expresso Pina

Shopping RioMar Recife – Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife.



Expresso Olinda

Shopping Patteo - Endereço: R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda.



Expresso Caruaru

Shopping Caruaru - Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Indianópolis, Caruaru.



Expresso Petrolina

River Shopping - Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 - Centro, Petrolina.



Expresso Garanhuns

Av. Lions Club, 305 - Aluísio Pinto, Garanhuns.



Expresso Vitória de Santo Antão

Vitória Park Shopping - Endereço: Av. Henrique de Holanda - Redenção, Vitória de Santo Antão.



Expresso Salgueiro

Shopping Salgueiro - Endereço: Av. Antônio Angelim, 570 - Santo Antônio, Salgueiro.



Expresso Carpina

Shopping Carpina - Endereço: PE-041, KM 02 - Bairro Novo, Carpina.

Com informações da assessoria.

