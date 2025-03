"Exterminador do futuro": cientistas criam robô líquido blindado; veja vídeo

A- A+

Uma equipe liderada por cientistas da Universidade de Seul, na Coreia do Sul, desenvolveu com sucesso um robô macio de última geração, em estado líquido, modelado a partir do famoso T-1000, mostrado do filme "O Exterminador do Futuro 2".

Este robô inovador pode atravessar barras de metal, capturar e transportar substâncias estranhas e se fundir com outros robôs líquidos. Além disso, ele pode se mover livremente tanto na água quanto na terra.

A pesquisa foi publicada na Science Advances. As células biológicas têm a capacidade de se deformar, dividir-se livremente, fundir-se e capturar substâncias estranhas. Já faz algum tempo que esforços de pesquisa têm sido dedicados a replicar essas capacidades únicas em sistemas artificiais.

No entanto, robôs tradicionais baseados em sólidos enfrentaram limitações para imitar efetivamente a flexibilidade e a funcionalidade das células vivas. Para superar esses desafios, a equipe de pesquisa conjunta desenvolveu com sucesso um robô líquido blindado, revestido com partículas hidrofóbicas (repelentes de água) excepcionalmente densas.

De acordo com seus desenvolvedores, este inovador robô macio de uma nova geração se beneficia tanto da deformabilidade excepcional dos líquidos quanto da estabilidade estrutural dos sólidos. Como resultado, ele pode suportar compressão extrema ou quedas de alto impacto, recuperando sua forma original, como uma gota, sem quebrar.

Aproveitando esses pontos fortes, a equipe de pesquisa conjunta, liderada pelos professores Ho-Young Kim, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional de Seul, Jeong-Yun Sun, do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais, e Keunhwan Park, do Departamento de Engenharia Mecânica, Inteligente e Industrial da Universidade Gachon, demonstrou várias funções do robô líquido.

Projeto semelhante criado em Taiwan

Semelhante ao robô líquido T-1000 do filme O Exterminador do Futuro 2, de 1991, este robô inovador pode atravessar barras de metal, capturar e transportar substâncias estranhas e se fundir com outros robôs líquidos. Além disso, ele pode se mover livremente tanto na água quanto na superfície terrestre.

A equipe de pesquisa demonstrou experimentalmente que o robô líquido poderia executar essas tarefas continuamente e desenvolveu uma técnica para controlar seu movimento na velocidade desejada usando ultrassom.

Aplicações biomédicas

Espera-se que o robô líquido recém-desenvolvido seja usado em aplicações biomédicas e de robótica leve, como administração direcionada de medicamentos e intervenções terapêuticas no corpo humano.

Além disso, graças à sua capacidade de atravessar espaços extremamente estreitos, ele pode ser implantado em grandes números dentro de máquinas complexas, entre obstáculos em terrenos acidentados e em zonas de desastre para realizar operações de exploração, limpeza, remoção de obstáculos químicos e entrega de nutrientes.

Hyobin Jeon, primeiro autor do artigo, disse: “Quando começamos a desenvolver o robô líquido, inicialmente consideramos encapsular uma gota esférica com partículas, como é usado para fazer bolinhas de gude líquidas convencionais. No entanto, depois de mudar nossa perspectiva, tivemos a ideia de revestir um cubo de gelo com partículas e então derretê-lo, o que melhorou significativamente a estabilidade de nossos robôs”.

Coautor do estudo, o professor Ho-Young Kim explicou: “Com base em nossas descobertas atuais, estamos trabalhando em tecnologias que permitirão que o robô líquido mude de forma livremente, usando ondas sonoras ou campos elétricos”.

O professor Jeong-Yun Sun, outro coautor do estudo, acrescentou: “Planejamos melhorar a funcionalidade do material líquido do robô para permitir aplicações industriais mais amplas no futuro”.

