REINO UNIDO Extrema direita britânica empata com trabalhistas em intenções de voto, diz pesquisa Após seis primeiros meses difíceis no poder, apenas 54% dos que votaram no Partido Trabalhista em 2024 disseram que o apoiariam em uma nova eleição

O partido de extrema direita Reform UK, com 25% das intenções de voto, desafiaria o Partido Trabalhista pelo primeiro lugar com 26% se as eleições fossem realizadas neste momento, segundo uma pesquisa publicada nesta terça-feira (14) pelo instituto YouGov.

Segundo esta pesquisa, a primeira sobre intenções de voto do YouGov desde as eleições que levaram à vitória trabalhista em 4 de julho, os conservadores estão em terceiro lugar (22%), após permanecer quatorze anos no poder até seis meses atrás.

O Partido Liberal Democrata obteria, segundo a pesquisa, 14% dos votos, enquanto os Verdes ganhariam 8%.

A pesquisa mostra uma queda de quase 10 pontos percentuais para o Partido Trabalhista desde os resultados das eleições e um aumento de 10 pontos para o Reform UK, que ganhou popularidade por defender o controle da imigração.

Segundo a pesquisa, os conservadores, agora liderados por Kemi Badenoch, perderam 15% dos eleitores de 2024 para o Reform UK, de Nigel Farage.

Após seis primeiros meses difíceis no poder, apenas 54% dos que votaram no Partido Trabalhista em 2024 disseram que o apoiariam em uma nova eleição.

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, que chegou ao poder com promessas de crescimento e redução da imigração, viu sua popularidade cair desde a eleição devido à falta de resultados tangíveis nestas áreas e a decisões orçamentárias impopulares.

