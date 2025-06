A- A+

FURACÃO Extremamente perigoso: furacão Erick se aproxima do México em categoria 4 com ventos de 230 km/h Alerta das autoridades mexicanas aponta efeitos 'potencialmente catastróficos' do fenômeno

O furacão Erik continuou a se fortalecer antes de atingir a costa do Pacífico do México, atingindo a categoria 4 na escala Saffir-Simpson (de 5), com ventos considerados "potencialmente catastróficos". De acordo com o último alerta do Centro Nacional de Furacões (NHC), na manhã desta quinta-feira, o furacão estava localizado a 110 quilômetros de Puerto Ángel (sul do México), com ventos sustentados de 230 quilômetros por hora.

"Erick agora é um furacão 4 extremamente perigoso", alertou o NHC em sua conta nas redes sociais.

De acordo com os modelos meteorológicos, o Erik deve atingir o continente na manhã de quinta-feira na fronteira entre os estados de Oaxaca e Guerrero (sul), uma área pouco povoada.

O NHC alerta que a tempestade pode ganhar ainda mais força antes de atingir o continente, onde deve enfraquecer rapidamente à medida que se move através de uma cadeia de montanhas.

Primeiros Efeitos

Puerto Escondido, com quase 30 mil habitantes e um porto turístico popular, é a maior cidade da região e pode ser atingida pela muralha de ventos do ciclone.

À meia-noite de quarta-feira, este balneário sentia os primeiros efeitos do furacão, com chuvas fortes e ventos castigando palmeiras, informou a AFP.

A costa do Pacífico Sul está em alerta, fechando aeroportos e portos e suspendendo aulas e atividades não essenciais. Apagões também foram relatados, alguns deles implementados preventivamente com a aproximação da tempestade.

O comércio em Puerto Escondido fechou no final da tarde, enquanto os barcos eram colocados em abrigos ao longo da área costeira.

"Dizem que vai chegar aqui, deste lado da costa. Vamos nos certificar para não nos arrependermos depois" disse Adalberto Ruiz, um pescador de 55 anos, à AFP enquanto abrigava seu barco.

As autoridades mexicanas preveem fortes chuvas nas áreas montanhosas do sul do país, onde vivem inúmeras comunidades de baixa renda, com casas feitas de materiais frágeis e altamente vulneráveis a eventos climáticos.

"As chuvas podem causar deslizamentos de terra, elevação do nível de rios e córregos, além de transbordamentos e inundações em áreas baixas", alertou o Serviço Meteorológico Mexicano.

Plano de contingência

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, enviou diversas mensagens na rede social X para instar a população a prestar atenção às mensagens das autoridades.

"Peço à população que permaneça atenta às comunicações oficiais, fique em casa e não saia. Se você estiver em áreas baixas, perto de rios ou cursos d'água, é melhor procurar abrigos", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal.

O governo mobilizou centenas de soldados como parte do plano de contingência e tem mais de dois mil abrigos prontos.

No porto de Acapulco, atingido pelo furacão Otis, de categoria 5, em outubro de 2023, centenas de moradores começaram a fazer compras em lojas, abastecer carros com gasolina e comprar água devido ao medo de desabastecimento. O furacão Otis causou 50 mortes e 50 desaparecidos.

Vários comerciantes instalaram placas em suas janelas para evitar que os ventos do furacão danificassem os vidros. Além disso, prestadores de serviços de turismo retiraram seus barcos da água para evitar que afundassem nas fortes ondas.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por furacões todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

Em setembro de 2024, o furacão John atingiu a costa sul do Pacífico do México duas vezes, atingindo a categoria 3 e causando pelo menos 15 mortes, a maioria delas em Acapulco.

Veja também