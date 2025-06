A- A+

Fórmula 1 F-1 divulga calendário da pré-temporada de 2026 e ajusta data do GP do Azerbaijão As equipes terão três períodos de pré-temporada por conta das novidades que os carros terão em seus motores

Três semanas após divulgar o calendário da temporada 2026, a Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira as datas da pré-temporada, entre a cidade de Barcelona e o Bahrein, e ajustou a data do GP do Azerbaijão, que será disputado num sábado no próximo ano. O calendário das etapas já havia sido divulgado, no dia 6 deste mês.

Em 2026, as equipes terão três períodos de pré-temporada, algo incomum nos últimos anos. A ampliação dos testes se deve às novidades que a F-1 terá em seus motores a partir de 2026, o que deve afetar diretamente a aerodinâmica dos novos carros.

O primeiro teste, assim, será privado, sem transmissões, no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro.

Na sequência, serão realizados dois períodos de atividades no Bahrein, que vem sendo a sede da pré-temporada nos últimos anos.

O primeiro intervalo vai de 11 a 13 de fevereiro. Os carros voltarão para a pista entre 18 e 20 do mesmo mês. A temporada terá início no GP da Austrália, entre 6 e 8 de março.

A F-1 também anunciou um ajuste no GP do Azerbaijão, a 17ª etapa. A corrida, geralmente disputada no domingo, será realizada no sábado em 2026, no dia 26 de setembro. A mudança foi feita a pedido dos organizadores porque o dia 27 é feriado nacional.

Veja também