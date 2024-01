A- A+

bairro do recife Fragata "Constituição" da Esquadra Brasileira atrai visitantes, no Porto do Recife Embarcação chegou ao Recife na última quinta-feira (18), pela operação "Aspirantex 2024" e tem o objetivo de colocar em prática treinamentos de guerra,

Um atrativo diferente chamou a atenção de quem visita o Bairro do Recife, durante este domingo (21). É a Fragata “Constituição”, componente da Esquadra Brasileira, que esteve aberta para visitação aberta e gratuita.

A embarcação chegou ao Recife na última quinta-feira (18), por causa da operação ‘Aspirantex 2024’, que começou no dia 11 de janeiro, e tem o objetivo de colocar em prática treinamentos de guerra, através de diversos exercícios e adestramentos, e preparar 170 aspirantes, que serão futuros oficiais da Marinha do Brasil, para a vida no mar.

Eduarda Albuquerque levou o filho para conhecer a F42 | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O F42 tem capacidade para 273 militares e serve para fazer escolta a comboios em outras unidades, protegendo contra ameaças aéreas, de outras embarcações e até mesmo de submarinos. Ele foi incorporado à Marinha em 1978 e modernizado em 2000.

A pausa no Recife também se dá para abastecimento do navio e possíveis reparos técnicos. A nomenclatura ‘fragata’ se dá a navios medianos e binômios, pelo fato de ser um navio e aeronave orgânica, por ser, também, porta-avião.

A embarcação veio do Porto Sede, no Rio de Janeiro, e zarpa do Recife nesta segunda-feira (22), com destino ao Porto de Maceió, nas Alagoas. A previsão de chegada é para a sexta-feira (26).

A advogada Eduarda Albuquerque, de 32 anos, não perdeu tempo e levou o filho, Carlos Eduardo, de 2 anos, para conhecer a fragata que é importante para a história da Marinha Brasileira.

“Viemos para conhecer e ter uma experiência diferente. Talvez, esta seja uma oportunidade única em tanto tempo. Isso é cultura. Ele [o Carlos Eduardo] está numa expectativa enorme. É uma criança que está ansiosa para ver o navio”, destacou.

Fabio Vilasboas foi com a família conhecer a Fragata da Esquadra Brasileira | Foto: Arthur Mota

Quem também levou a família para conhecer o navio de três andares foi o fiscal Fábio Vilas Boas, de 38 anos. Junto à esposa e os dois filhos, ele tirou fotos e conheceu cada detalhe da embarcação.

“É uma sensação maravilhosa, e fazer um passeio no Recife com a família é diferente, porque a gente conhece um pouco da Marinha brasileira é muito legal para a família”, disse ele, que passou 40 minutos aguardando para entrar na fragata.

Segundo a Capitania dos Portos, existe a previsão para que outros navios da Marinha atraquem no Porto do Recife, no primeiro semestre deste ano.



