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ADMIRAÇÃO Fã de Deolane Bezerra diz que vai a SP pedir soltura: "Defendo ela até debaixo d'água" 'Queridíssima' foi uma das fãs que pediram a liberdade de Deolane, em 2024, quando influenciadora foi presa no Recife

A influenciadora digital pernambucana Tamires Silva, de 34 anos, foi às redes sociais para prestar solidariedade à advogada e também influencer Deolane Bezerra, de 38 anos, que foi presa nesta quarta-feira (21), em uma operação que investiga lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em um vídeo, ‘Queridíssima’, como é conhecida, afirmou que vai a São Paulo para pedir a liberdade da ídola e que confia na inocência de Deolane Bezerra.

“Vou sim, pela minha doutora maravilhosa. Eu defendo ela até debaixo d’água, entendeu? Já estou preparando aqui uma caravana para sair do Recife. Já estou falando aqui com um micro-ônibus para a gente ir. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, mas eu vou chegar lá na porta do presídio e vou fazer protesto para soltar minha doutora Deolane. Solta Deolane! Solta Deolane!”, responde ela a uma usuária, que teria questionado se os fãs iriam a São Paulo.

>> Deolane Bezerra: relembre prisão da influenciadora no Recife em 2024

Tamires é uma das fãs que torceram pela liberdade de Deolane, em frente à Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste da cidade, quando ela e a mãe, Solange Bezerra, foram presas num hotel da Zona Sul do Recife, na Operação Integration. No Instagram, ela acumula 366 mil seguidores.

Na época, o trabalho da polícia investigava participação em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane era investigada por supostamente integrar uma quadrilha que movimentou cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. Já Solange foi investigada por realizar transferências para duas empresas investigadas na operação: Pay Brokers Cobrança e Serviço e a Pixs Brasil Cobrança e Serviços.

Onde está Deolane?

A influenciadora, que é natural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, está no Palácio da Polícia Civil, no centro de São Paulo. Ela chegou ao local às 9h27, sem algemas e vestindo um moletom azul. Deolane foi presa na mansão dela, em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. Ela é um dos alvos da Operação Vérnix, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Civil.

Ao todo, estão sendo cumpridos neste dia seis mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão.

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