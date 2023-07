A- A+

Novidade Faaca Burger lança rodízio de mini hambúrguer com até 10 sabores Há opções de mini burger com camarão empanado e sour cream, lombo suíno em tiras e frango grelhado

Desde a inauguração da primeira unidade, os pratos do Faaca são os mais escolhidos por quem não abre mão de uma comida bem preparada, com proteínas e burgers feitos na parrilla, além de petiscos saborosos. A unidade do Shopping Recife já está com o novo rodízio premium, com mini burgers, fritas tradicionais e fritas com cheddar e bacon.

No rodízio, há opções de mini burger com camarão empanado e sour cream, lombo suíno em tiras e frango grelhado. Creme de queijo gorgonzola, queijo gouda e geleia de bacon também integram os maravilhos sabores dos minis.

Além das proteínas, saladas e legumes, feitos na parrilla, a novidade para quem quer manter o foco é o novo espaguete de legumes, feito com cenoura e abobrinha, puxado no azeite, e acompanhado por filé de peito de frango, que custa R$ 25,90. Quem preferir, pode escolher os pratos executivos - com proteína e dois acompanhamentos - a partir de R$ 29,90.

Recentemente, o Faaca Burger também lançou o burger 100% picanha e a nova sobremesa, casquinha trufada, com três opções de sabores: romeu e julieta, oreo e morango com nutella. Em breve, além de variadas opções para os coffee lovers, e as novidades citadas acima, as unidades dos shoppings Plaza e Guararapes vão adicionar no cardápio brownie e empada de nutella.

Os interessados podem participar do rodízio todos os dias, das 15h às 22h, por R$ 69,90. As fritas tradicionais e fritas com cheddar e bacon já estão inclusas. Também acontece todos os dias, das 15h às 18h, o rodízio faaca, com quatro opções de sabores por R$ 49,90.

