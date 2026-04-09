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AVIAÇÃO FAB detalha pane técnica que interrompeu operações em aeroportos de São Paulo; veja o que se sabe Interrupção ocorreu por cerca de 36 minutos na manhã desta quinta-feira; operações já foram normalizadas e causas serão investigadas

Uma falha técnica no sistema de controle do espaço aéreo interrompeu temporariamente pousos e decolagens na região de São Paulo na manhã desta quinta-feira. O problema ocorreu entre 9h30 e 10h06, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), e afetou a operação aérea na principal área de circulação do país.

De acordo com a corporação, apesar da paralisação momentânea, as aeronaves foram organizadas de forma a garantir a segurança das operações, seguindo protocolos internacionais.

"As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo" destacou o órgão.

A FAB informou ainda que as atividades já foram normalizadas e que o problema técnico será investigado pelo DECEA.

Entenda paralisação

Uma pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo provocou a suspensão momentânea de pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, na Zona Sul da capital, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira. O problema afeta a operação aérea na principal área de circulação do país e mobiliza autoridades e concessionárias.

Ao Globo, a Aena alegou que foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo, o que levou à interrupção das operações no Aeroporto de Congonhas.

"A Aena foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo. Neste momento, todas as operações estão momentaneamente suspensas. Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas."

A GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, disse que a paralisação decorre de uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, conhecida como TMA-SP, e que não há relação com ocorrências internas no aeroporto.

"A interrupção não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto", afirmou a concessionária.

Segundo informações iniciais, um incêndio teria atingido o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável por gerenciar o tráfego aéreo na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

As circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas. A normalização das operações depende da retomada do sistema de controle aéreo

"Os motivos do ocorrido podem ser obtidos diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. Estamos tomando medidas para mitigar os impactos", informou a concessionária, em nota.

Céu do Rio sobrecarregado

Com a suspensão das operações em Congonhas e Guarulhos, voos passaram a ser desviados para outros terminais, especialmente o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, que registra aumento no número de pousos e aeronaves em espera para aterrissagem, provocando sobrecarga momentânea na operação aérea na região.

Em nota ao Globo, o RIOgaleão informou que segue operando normalmente e utilizando sua capacidade e infraestrutura para receber voos direcionados a São Paulo. A concessionária ainda não registrou impactos.

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