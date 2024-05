A- A+

TRANSPORTE FAB deve abrir bases aéreas de Canoas e Santa Maria, no RS, para voos comerciais Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, ficará fechado pelo menos até o fim do mês

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai abrir as bases aéreas de Canoas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para voos comerciais de empresas como Latam, Gol e Azul.

As medidas fazem parte de operação emergencial da Aeronáutica que está sendo costurada entre o Estado-Maior e o governo para apoiar as ações de ajuda ao Rio Grande do Sul. Os detalhes serão discutidos em uma reunião nesta terça-feira, no Palácio do Planalto.

O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, está fechado desde a última sexta-feira (3). E não há previsão de reabertura das operações porque o terminal foi alagado, com a fortes chuvas que sacrificam o estado. O aeroporto local não deve ser liberado antes de dois meses, segundo técnicos envolvidos nas discussões.

Toda estrutura aeroportuária local, como sistema de radar, energia, luzes de balizamento da pista e a própria pista foram afetados e terão de passar por um amplo trabalho de manutenção e fiscalização de modo a garantir a segurança dos usuários.

Veja também

AUTOMÓVEIS EUA busca informações da Tesla sobre desenvolvimento e verificação do recall do Autopilot