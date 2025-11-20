FAB intercepta e destrói aeronave suspeita de tráfico de drogas vinda da Venezuela

A- A+

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou e destruiu uma aeronave oriunda da Venezuela que sobrevoava a Terra Indígena Yanomami, na região amazônica. O piloto conseguiu fugir.

A ação ocorreu na quarta-feira, 19. Por volta das 7h, os radares da FAB detectaram o avião ingressando no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo e sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo, o que levantou suspeitas de que a aeronave seria usada para o tráfico de drogas.

Imediatamente, dois caças A-29 Super Tucano decolaram para interceptar o avião. Segundo a FAB, foram aplicadas as medidas de averiguação, que visam determinar ou confirmar a identidade de uma aeronave ou vigiar o seu comportamento.

Na sequência, foram executadas as medidas de intervenção, que consistem na determinação para que a aeronave interceptada modifique sua rota, com o objetivo de forçar o pouso em aeródromo indicado pela FAB.

"Diante do cumprimento, pelo interceptador, de todas as fases das medidas de policiamento do espaço aéreo e da persistente falta de colaboração da aeronave interceptada, foi aplicado o tiro de aviso, a fim de que fossem cumpridas as ordens da Defesa Aeroespacial. Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao tiro de detenção, destinado a impedir a continuidade do voo", afirmou a FAB, em nota.

O piloto da aeronave suspeita realizou o pouso em uma pista de terra próxima à região de Surucucu, em Roraima. A FAB então mandou um helicóptero H-60 Black Hawk ao local. Ao chegar, a equipe verificou que o suspeito havia fugido. O avião estava com a matrícula adulterada e foi destruído.





