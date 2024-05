FAB: primeiro voo com passageiros na base de Canoas será para gaúchos que quiserem voltar ao RS

A- A+

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta quarta-feira (8) que a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, receberá o primeiro voo com passageiros em breve, com o transporte de cidadãos gaúchos que se encontram fora do estado.

Esse ponto de desembarque será aberto para operações de voos comerciais. A medida visa suprir a demanda decorrente do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que alagou após as fortes chuvas que atingiram o estado.

Ontem, o Globo mostrou que a FAB iria abrir as bases aéreas de Canoas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para voos comerciais de empresas como Latam, Gol e Azul.

A Força também anunciou nesta quarta-feira um cronograma de envio de mantimentos em ‘voos humanitários’. O primeiro será quarta-feira, em uma operação conjunta com a Azul.

O voo vai partir do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, passando por outros pontos para abastecimento de mais donativos. A aeronave está prevista para chegar à cidade de Canoas hoje à tarde.

Na quinta-feira, quatro empresas aéreas e a FAB irão realizar as missões de entrega de mantimentos ao longo do dia.

“As missões buscam trazer mais agilidade no atendimento à população atingida, uma vez que as estradas encontram-se, quase na sua totalidade, obstruídas”, disse a FAB, em nota.

Em uma semana de calamidade provocada pelas inundações, o número de mortes confirmadas saltou para 95, segundo o último balanço da Defesa Civil nesta terça, e ainda há 131 desaparecidos, 372 pessoas feridas e 401 municípios afetados.

