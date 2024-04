A- A+

OPERAÇÃO FAB resgata ucraniano na costa do Recife que estava em alto mar com suspeita de apendicite O paciente foi içado às 6h30 da manhã e assistido pela equipe de resgate junto com a equipe médica a bordo da aeronave de resgate

A Força Aérea Brasileira (FAB), realizou uma Evacuação Aeromédica (EVAM) em uma embaracação que estava a 100 Milhas Náuticas (NM) do leste do Recife. A operação aconteceu durante a manhã desta terça-feira (16), por meio do Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico Brasileiro (SALVAERO) do Recife.

O paciente era um tripulante ucraniano que estava há 3 dias com fortes dores abdominais, febre e suspeita de apendicite. Para a missão, o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) disponibilizou uma aeronave H-36 Caracal, empregada pelo Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV) - Esquadrão Falcão. O helicóptero escolhido possui sistemas avançados de navegação, comunicação e proteção, sendo capaz de operar em ambientes desafiadores.

O H-36 Caracal estava em Recife e foi requerido pelo SALVAERO para atender o pedido de socorro do petroleiro saudita que fazia a rota de Ras Tanura, na Arábia Saudita, para o Golfo dos Estados Unidos.

RESGATE

O paciente foi içado às 6h30 da manhã e assistido pela equipe de resgate junto com a equipe médica a bordo da aeronave. O homem, em condição estável, foi entregue aos cuidados da equipe de saúde do Aeroporto Internacional do Recife, sendo deslocado de ambulância ao Hospital Jayme da Fonte, na capital pernambucana.

O Comandante da aeronave, Capitão Aviador Alan Dickson Brito de Medeiros, explica que, em missões de evacuação aeromédica, recuperar a vítima o mais rápido possível faz a diferença entre a vida e a morte.

"Pessoalmente, penso que trabalhar na salvaguarda da vida humana é um privilégio, do qual podemos participar, nas asas da FAB, através do Esquadrão Falcão. Para a população brasileira, esse tipo de missão representa a esperança do acolhimento na hora do acidente. No cenário internacional, projeta o país como nação capaz e honrosa de seus compromissos internacionais", ressalta.

NOTA DA MARINHA DO BRASIL

A Marinha do Brasil informa que coordenou, na manhã de hoje (16), a Evacuação Aeromédica (EVAM) do pescador, Sr. Denys Novikov, tripulante da embarcação “RIMTHAN”, de bandeira da Arábia Saudita, a 302 milhas náuticas - equivalente a 360 quilômetros - de Recife-PE. O tripulante apresentou quadro de suspeita de apendicite aguda. A vítima foi encaminhada para um Hospital em Recife-PE para acompanhamento médico. A Operação de Busca e Salvamento foi coordenada pelo SALVAMAR NORDESTE, que acionou o SALVAERO RECIFE para prestar apoio à evacuação do enfermo por meio da aeronave H-36 Caracal do Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1°/8°

GAV) – Esquadrão Falcão.

