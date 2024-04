FAB se diz preparada para atender demandas de resgate de brasileiros em áreas de conflito

A- A+

A Força Aérea Brasileira (FAB) disse, neste domingo (14), que está preparada para atender "quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito", após o ataque do Irã contra Israel no sábado (13).



Em nota divulgada no período da manhã deste domingo, a FAB diz que "mantém-se em constante prontidão, com suas tripulações e aeronaves, para se fazer presente onde o Brasil precisar".



De acordo com a FAB, o preparo não diz respeito apenas à prontidão a missões específicas, mas também à necessidade de realizar uma nova missão de repatriação de brasileiros em Israel.



No ano passado, após ataques do grupo Hamas contra Israel, o governo brasileiro deu início a uma operação para repatriar os cidadãos brasileiros que encontravam-se nas áreas de maior perigo. A operação foi denominada "Operação Voltando em Paz".

