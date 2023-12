A- A+

Sertão de PE Fábio Assunção relembra sua prisão em Arcoverde: "Não tinha cometido crime nenhum" O ator foi preso em 2017 no sertão pernambucano durante o São João do município

O ator Fábio Assunção relembrou do episódio que foi preso em Arcoverde, sertão de Pernambuco, em 2017, durante um bate-papo no programa "Assim como a gente", comandado por Fátima Bernardes no GloboPlay. Na época, ele estava na cidade para lançar o documentário "Eu sonho para você ver", produção realizada em parceria com a cineasta Pally Siqueira.

"Tinha um bar vazio e a gente foi comemorar com o pessoal que fez o documentário. Todo mundo começou a beber. E botaram uma garrafa de cachaça na mesa com mel. E eu, cara, tomei uma duas, e aí, foi. O que aconteceu foi que eu acho que fui fazer xixi lá fora, teve alguma confusão. Eu levei porrada, três chutes na cara. Queriam me levar pro hospital e eu falei: 'não, não posso ir para o hospital, as pessoas vão me filmar'", começou o ator.

E ele continuou: "Teve uma intensivista que saiu da UTI para me filmar e jogou na rede. Eu saí de lá andando, a pé, não tinha cometido crime nenhum. Não tinha encostado a mão em ninguém. E, tipo assim, saí andando pela rua. A polícia passou, me pegou e eu falei: 'que isso!'. Me algemaram. Tava andando num chão de terra, fui algemado e jogado na caçamba de um carro de polícia", completou o ator.

Relembre o caso

O ator Fábio Assunção foi detido durante a madrugada do dia 24 de junho de 2017, em uma festa de São João em Arcoverde. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ele teria se envolvido em uma briga no Pátio de Eventos e, em seguida, foi foi levado para o Hospital Memorial de Arcoverde e, no local, teria ameaçado funcionários da unidade de saúde.

A PMPE, por meio de nota, informou os próprios funcionários da unidade hospitalar acionaram a polícia. A polícia também informou que duas jovens denunciaram que estavam sendo ameaçadas pelo ator. Ao ser colocado na viatura policial, Fábio teria ficado agressivo, sendo necessário o uso de algemas. Ainda de acordo com a PM, ele continuou violento e quebrou o vidro traseiro da viatura policial.

Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia da 156ª Circunscrição de Arcoverde. No local, o ator foi autuado em flagrante por dano qualificado ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão.

