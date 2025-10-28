A- A+

Empreendedorismo Social Fábio Silva lança o livro Zero, obra que retrata sua trajetória de trabalho social Evento de lançamento ocorreu nesta terça-feira (28), na Casa Zero, que fica no Bairro do Recife

O empreendedor social Fábio Silva, fundador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo (RMM), lançou o livro “Zero”, da Editora Voo, nesta terça-feira (28).

O evento de lançamento com sessão de autógrafos ocorreu na Casa Zero, que fica no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A sessão no Recife foi a primeira em celebração à publicação do livro. No dia 4 de novembro, será a vez da cidade de São Paulo, enquanto a terceira ocorrerá em João Pessoa, na Paraíba, na próxima semana - a data ainda será definida.

Nas mais de 150 páginas, Fábio Silva destaca sua trajetória com ações de impacto social que tiveram início em 2010.

Lançamento do livro Zero. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O empreendedor social relata histórias e os desafios na criação da Casa Zero, que engloba o ecossistema da Rede Muda Mundo, considerada uma das principais da área a nível nacional.

Numa noite que reuniu diversos parceiros, familiares e amigos, Fábio Silva celebrou o lançamento da obra que marca seu trabalho social.

“O livro é uma história de um monte de gente que se juntou para fazer o bem. Inicialmente em Pernambuco, depois essa rede foi crescendo e chegou a beneficiar milhares de pessoas”, iniciou o fundador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo.

“A história do livro mostra toda vez que um grupo pequeno de pessoas se junta para fazer o bem, o bem é bem feito. Quero agradecer a Pernambuco, a todos os voluntários e patrocinadores, e principalmente a todos os beneficiados que confiaram no poder da Rede Muda Mundo”, completou Fábio.

Parceria

Secretária do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça marcou presença no lançamento do livro e destacou a importância de projetos como a Casa Zero para o Centro do Recife.

“Um dia muito especial, com o lançamento do livro que conta a trajetória de Fábio Silva, esse grande empreendedor social e da Rede Muda Mundo. A Prefeitura do Recife está sempre apoiando vários projetos e ações. No gabinete do Centro, assistimos no cotidiano esse poder de impactar a vida das pessoas através de um equipamento como a Casa Zero e tantos voluntários que ele consegue mobilizar. Um dia especial para que a gente possa inspirar outras pessoas”, disse Ana Paula Vilaça.

Fábio Silva, empreendedor social, e Ana Paula Vilaça, secretária do Recentro. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Expansão

O projeto da Casa Zero, que teve início no coração do Recife, continuará expandindo a sua atuação. A cidade de São Paulo vai receber a Casa Zero 11, espaço dedicado à conexão de iniciativas sociais, em abril do próximo ano.

Na capital da Paraíba, Fábio Silva já assinou o projeto da Casa Zero 83. O empreendedor social tem ambição de espalhar a metodologia do programa ao redor do país.

“Onde o sopro do empreendedorismo passar, a Rede Muda Mundo vai e a Casa Zero vai junto”, afirmou Fábio Silva.

