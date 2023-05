A- A+

Ação Fábio Silva participa do lançamento do Movimento Pacto Contra a Fome, em São Paulo Movimento criado pela sociedade civil busca reduzir o desperdício de alimentos no país e prevê, até 2030, que nenhuma pessoa passe fome

Políticos e autoridades nacionais participaram, nesta terça-feira (23), do lançamento do Movimento Pacto Contra a Fome, ação promovida pela sociedade civil, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (23).

O colunista da Folha de Pernambuco e idealizador da plataforma Transforma Brasil, Fabio Silva, estava presente no evento. Ministros do governo Lula (PT), como Wellington Dias (Desenvolvimento social) e Simone Tebet (Planejamento); o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) também estiveram no lançamento.

Pacto Contra a Fome

Desde o início da pandemia, a fome cresce no Brasil, com 33 milhões de pessoas no nível mais grave de insegurança alimentar, de acordo com dados de 2022. O movimento tem como finalidade reduzir o desperdício de alimentos no país e entre suas metas está o objetivo de que nenhuma pessoa passe fome no país até 2030. A segunda meta é que, até 2040, todas as pessoas se alimentem bem.

A iniciativa também conta com a campanha “Com Fome Não Dá” que será veiculada nacionalmente, com a participação de personalidades de diferentes setores, como: Criolo, Ivete Sangalo, Formiga, Marcelo Adnet, Ana Maria Braga, Pequena Lo, Naiara Azevedo e Ivan Baron.

O lançamento também contou com a apresentação do Prêmio Pacto Contra a Fome, que quer dar visibilidade e reconhecer iniciativas que ajudem no combate a fome e na luta contra o desperdício de alimentos, em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Para participar, é necessário cadastrar o projeto em questão de 23 de maio até 10 de julho. O anúncio das seis iniciativas vencedoras será feito em outubro e os ganhadores receberão R$ 100 mil cada.

Veja também

alerta Gripe aviária: produtor deve reforçar segurança, recomenda associação