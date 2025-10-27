A- A+

Casa Zero Fábio Silva visita a Folha de Pernambuco para divulgar lançamento do livro "Zero" Empreendedor foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos

Fundador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo, o empreendedor social Fábio Silva visitou a Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (27), para divulgar a publicação do livro “Zero”, da Editora Voo. O evento de lançamento da obra contará com sessões de autógrafos, sendo a primeira na terça-feira (28), às 18h, na Casa Zero, no Recife Antigo, no Recife. A segunda será dia 4 de novembro, na cidade de São Paulo, enquanto a terceira ocorrerá em João Pessoa, na Paraíba.





O empreendedor foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos. No livro, são destacadas as décadas de atuação de Fábio Silva no campo do impacto social no Brasil, com aprendizados e reflexões que geraram diversas iniciativas que já impulsionaram mais de sete mil projetos e milhões de horas de voluntariado. A integração dessas ações deu origem à Rede Muda Mundo, considerada um dos principais ecossistemas de inovação e engajamento cívico do país.



"Gratidão"

“Nossa jornada é de muita gratidão a Pernambuco. A Casa Zero veio para materializar a vontade das pessoas de ajudarem por meio de projetos. Faltava esse lugar em que todos poderiam se conectar, com apoio contínuo do empresariado. O livro conta a história de muita gente que se juntou para fazer o bem. Há depoimentos também de pessoas que foram beneficiadas pelos projetos e, no último capítulo, sinalizamos os nossos passos para o futuro”, iniciou Fábio.

“A Casa Zero está se tornando a principal solução da Rede Muda Mundo. Já adianto até que o tema do próximo livro será sobre uma nova matriz social, a da preservação e manutenção de programa de transferência de renda para quem precisa, mas o nascimento de programas de geração de renda em escala”, completou.

Fábio Silva, CEO da Reda Muda Mundo, assina livro "Zero"

Crescimento

O empreendedor destacou que o conceito da Case Zero será expandido para novas regiões. A cidade de São Paulo ganhará em breve a Casa Zero 11, espaço dedicado à conexão de iniciativas sociais.

“Nos encaixamos no processo da revitalização do Centro Histórico de São Paulo. Vamos inaugurar a Casa Zero 11 em abril do ano que vem, próxima à comunidade do Moinho, que foi uma das principais afetadas pelo espaço que era antigamente o da Cracolândia. A nossa casa ficará em frente ao novo Palácio do Governo. O prédio foi cedido por eles e a obra foi feita pelo estado, com o empresariado patrocinando o enxoval e os cursos que serão oferecidos”, frisou.

No espaço, funcionarão projetos educacionais e culturais, além de cursos para a população. Segundo Fábio, a abertura da Casa Zero 11 pode trazer ainda mais visibilidade para o projeto.



“Recife é referência para o Norte-Nordeste e São Paulo será uma vitrine para o Sul-Sudeste. Quem não conhecia o projeto, vai passar a conhecer. Queremos escalar essa metodologia para outras cidades. Além disso, até 2030, queremos abrir uma casa em todas as capitais do Nordeste. Em João Pessoa, já assinamos o projeto (Casa Zero 83). Queremos também sempre ligar o espaço ao centro histórico das capitais”, reforçou.

Veja também