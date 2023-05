Fábrica de cigarros clandestina é fechada no Cabo de Santo Agostinho

A- A+

Uma fábrica clandestina de cigarros localizada no distrito de Pontezinha, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR) foi interditada em uma operação realizada pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Todo o maquinário para fabricação dos cigarros foi encontrado no estabelecimento, com características de origem de fora do país, o que levou à acionamento da Polícia Federal (PF). Uma das marcas identificadas pela operação é a Club One - cópia do cigarro paraguaio Gift.

A ação foi desencadeada na última quinta-feira (4) após cerca de uma semana de monitoramento da Diretoria de Operações Estratégicas (DOE).

Além da interdição da fábrica clandestina, a operação incluiu a abordagem de outros quatro estabelecimentos, entre depósitos e fábricas, localizados nas cidades de Abreu e Lima, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata - todas na RMR.

O estabelecimento em São Lourenço da Mata estava regular e apresentou documentação fiscal que acobertava equipamentos e mercadorias, detalhou a Sefaz-PE.

Durante o monitoramento da fábrica clandestina em Pontezinha, foi identificado que a produção e seu correspondente escoamento ocorriam de forma rápida e discreta, com a utilização de veículos de passeio conduzidos por integrantes do grupo criminoso.

Carga de cigarros contrabandeados (Foto: Divulgação/Sefaz-PE)

A fábrica clandestina abastecia pontos comerciais localizados em toda a Região Metropolitana do Recife. Esses pontos comerciais, bem como seus responsáveis, serão alvo de uma próxima fase da operação, que faz parte de uma rotina voltada para a identificação de estabelecimentos e depósitos irregulares.

A ação de combate à fraude no segmento de cigarro teve como objetivo coibir o comércio ilegal e garantir a arrecadação de tributos.

Veja também

SAÚDE PÚBLICA Sete em cada dez moradores de favelas não têm acesso adequado à saúde, aponta pesquisa