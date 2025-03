A- A+

RIO DE JANEIRO Fábrica de sorvete é interditada após mulher encontrar barata em picolé comprado no RJ Imagem do doce com o inseto viralizou nas redes sociais

Equipes da Secretaria estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ interditaram, nesta quinta-feira, a fábrica de sorvetes Doce Verão, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



A medida foi tomada após uma mulher achar uma barata num picolé Ski Branco, produzido no local. Os agentes identificaram uma série de irregularidades no espaço, incluindo falta de licença sanitária, ausência de certificado do Corpo de Bombeiros e más condições estruturais.





O vídeo que mostra a barata no picolé viralizou nas redes sociais. O sorvete foi comprado na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. "Coisas que só acontecem no Recreio. Olha isso: picolé que a menina acabou de comprar. Olha o que tem dentro do picolé. Olha isso. Uma barata inteira. Grande, tá?", diz a pessoa que gravou as imagens

Durante a vistoria, agentes identificaram também na fábrica rachaduras e mofo em paredes e teto, ralos inadequados e a ausência de telas de proteção contra pragas.

O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou que a interdição visa a proteger a saúde da população e que a fábrica só poderá retomar as atividades após cumprir todas as exigências legais:

“O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à saúde e segurança. As condições encontradas nesse estabelecimento são inaceitáveis. A interdição é uma medida necessária, e a empresa só poderá reabrir após corrigir todas as irregularidades”.

A Doce Verão deverá apresentar um plano de adequação para que suas atividades sejam retomadas dentro das normas sanitárias e regulatórias. A Secretaria e a Autarquia seguirão monitorando o caso para garantir o cumprimento das exigências.

