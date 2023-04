A- A+

Autocuidado Fábrica do Bem prepara vilarejos de autocuidado para líderes sociais em Bezerros O objetivo da parceria entre a Rede Muda Mundo e a prefeitura do munícipio é realizar quatro eventos ainda em 2023, com capacidade de 60 pessoas por retiro

A Fábrica do Bem, que faz parte da rede Muda Mundo, prepara a realização de vilarejos de autocuidado para líderes sociais do estado. Os eventos vão acontecer em Bezerros, em parceria com a prefeitura do munícipio do Agreste pernambucano.

O encontro entre a prefeita Lucielle Laurentino e Fábio Silva, CEO da rede Muda Mundo, para firmar a parceria, aconteceu nesta quarta-feira (19), na Casa Zero, na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife.

De acordo com Fábio, a Fábrica do Bem tem o objetivo de cuidar de pessoas. Os vilarejos, retiros de autocuidado, são um dos produtos voltados para essa finalidade e, até o momento, foram realizadas seis edições.

A programação envolve reflexão, trocas sobre liderança e arte através de música e experiências sensoriais.

Esses últimos vilarejos tinham capacidade para 12 pessoas. Com a parceria, o projeto tem o intuito de fazer quatro edições em Bezerros, neste ano, com capacidade para até 60 líderes sociais.

"É um prazer ajudar as pessoas que exercem um papel de influência e transformação em todo o Brasil com autocuidado. Quando a gente se cuida, podemos cuidar melhor da família, das pessoas, dos negócios, da gestão público", afirmou Fabio.

O primeiro contato da prefeita Lucielle com Fábio aconteceu na sexta edição dos vilarejos. Segundo ela, foi um momento novo de parar a rotina agitada e refletir. Após sua experiência positiva, começou a ideia de fazer as atividades em Bezerros, com o objetivo de transformar o munícipio na cidade do autocuidado.

"A experiência do vilarejo não pode ficar apenas internamente. A inquietação é para que mais pessoas possam viver o vilarejo. Transforamr Bezerros na cidade do autocuidado faz todo o sentido. É um sonho que está sendo desenhado por pessoas responsáveis com a saúde mental num mundo que precisa parar e falar sobre esse tema. Bezerros está se preparando para cuidar de quem chegar", disse a prefeita.

Veja também

Quente Onda de calor recorde sufoca sul e sudeste da Ásia