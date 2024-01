Fábrica em Jaboatão é autuada por desviar energia suficiente para abastecer 610 casas em um mês

A- A+

A Neoenergia Pernambuco identificou um desvio de energia elétrica em uma fábrica de sacolas plásticas no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A concessionária divulgou, nesta sexta-feira (5), que o montante não pago pela empresa seria suficiente para abastecer cerca de 610 residência durante 30 dias.

"Toda esta energia não medida será cobrada de forma retroativa. É importante ressaltar que esse tipo de atitude prejudica toda a população. É um risco para quem faz a ligação irregular e para toda a sociedade", afirmou o supervisor comercial da Neoenergia, Fábio Muniz.

A concessionária contabilizou o desvio na ordem de 72.681,88 kWh. O setor de inteligência da Neoenergia identificou indícios de fraude no fornecimento de energia. Equipes técnicas da companhia para inspecionar a fábrica de sacolas.

No momento da visita, foi confirmado que a fábrica estava consumindo energia de forma irregular, sem passar pela medição.

A Neoenergia Pernambuco lembra que o furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, ela pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco, por meio do 116, e fazer a denúncia. Não é necessário se identificar.

Veja também

Equador Líder de gangue acusado de ameaçar promotor é capturado no Equador