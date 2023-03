Fábrica que produz biscoitos, como Oreo, teve princípio de incêndio em Vitória de Santo Antão

A- A+

A fábrica de biscoitos da Empresa Mondelez, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, passou por um princípio de incêndio neste domingo (26). O Corpo de Bombeiros disse à Folha ter sido acionado por volta das 12h45, mas a ocorrência foi cancelada antes da chegada da corporação ao local.

A própria brigada de incêndio da Mondelez extinguiu as chamas. Foto| Reprodução A própria brigada de incêndio da Mondelez extinguiu as chamas. Foto| Reprodução

A própria brigada de incêndio da Mondelez, que produz uma variedade de biscoitos, inclusive o Oreo, extinguiu as chamas. O fogo apareceu no teto de galpões e produziu fumaças que foram visíveis da BR-232.



A companhia informou que ninguém ficou ferido, embora parte da linha de produção tenha sido afetada. Ainda assim, contudo, as atividades no local foram restabelecidas de forma parcial ao longo da tarde. A fábrica disse, ainda, que irá investigar as causas do incêndio, porém garantiu que ele foi controlado rapidamente.



“A Mondelez International esclarece que na tarde de 26 de março, identificou princípio de incêndio em uma linha da fábrica de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que rapidamente foi controlado pela Brigada de Incêndio da empresa. Nenhum funcionário foi ferido e a apuração para identificar as causas do incêndio foram iniciadas. A produção da fábrica foi parcialmente restabelecida de forma segura”, diz a nota.



A Mondelez produz uma variedade de biscoitos, como Oreo, Trakinas e algumas linhas de Club Social. A fábrica atua em mais de 150 países.

Veja também

Rio de Janeiro 'Fora tirolesa': manifestantes se reúnem na Urca contra construção no Pão de Açúcar