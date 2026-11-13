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Internacional Fabricante alemão que fornece drones à Ucrânia relata ciberataque Quantum, fabricante de drones de reconhecimento e outros sistemas não tripulados sediada perto de Munique, informou que "atores hostis" lançaram o ciberataque no final de outubro

O grupo alemão de defesa Quantum Systems sofreu, no mês passado, um ciberataque que levou o Exército alemão a manter temporariamente em solo sua frota de drones, um incidente que, segundo indicaram várias fontes nesta sexta-feira (13), pode ter tido o envolvimento da Rússia.

Esse tipo de ataque tem visado cada vez mais empresas europeias do setor de defesa que fornecem equipamentos à Ucrânia no conflito contra a Rússia.

A Quantum, fabricante de drones de reconhecimento e outros sistemas não tripulados sediada perto de Munique, informou que "atores hostis" lançaram o ciberataque no final de outubro.

"A ameaça foi contida graças à rápida resposta de nossas equipes de TI e segurança, em estreita colaboração e com total transparência junto às autoridades", afirmou a empresa em um comunicado.

A empresa assegurou que as operações de seus sistemas não estiveram em risco.

Uma fonte próxima ao caso disse à AFP que um arquivo malicioso foi enviado por meio de seus servidores, os quais transmitem atualizações para os sistemas de controle terrestre e de planejamento.

Após serem informadas sobre o incidente, as Forças Armadas alemãs suspenderam brevemente o uso de seus drones da Quantum, como medida de precaução, indicou a fonte.

Os primeiros indícios apontam para o envolvimento da Rússia no ataque, e os serviços de inteligência estão investigando o caso, acrescentou a fonte.

A Alemanha, um dos principais aliados da Ucrânia, acusou a Rússia de realizar uma campanha de ciberataques, espionagem e sabotagem em seu território.

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