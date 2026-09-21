Seg, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda21/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Chips

Fabricante de chips AMD alcança valor de mercado de US$ 1 trilhão por boom da IA

Ações da fabricante subiram 9,4% nesta segunda-feira, impulsionadas pelo avanço da inteligência artificial

Reportar Erro
Aumento dos investimentos em inteligência artificial impulsionou o valor de mercado da AMDAumento dos investimentos em inteligência artificial impulsionou o valor de mercado da AMD - Foto: AMD/Divulgação

A fabricante americana de processadores AMD atingiu um valor de mercado de US$ 1 trilhão (R$ 5,1 trilhões) nesta segunda-feira (21), graças a um boom nos investimentos em inteligência artificial.

Por volta das 11h10 (horário de Brasília), as ações da AMD subiram 9,4%, para US$ 612 (R$ 3.127), ampliando uma alta que somou aproximadamente US$ 200 bilhões (R$ 1,02 trilhão) ao seu valor de mercado em apenas uma semana.

Leia também

• Huawei anuncia novas tecnologias de chips e acelera disputa por IA com a Nvidia

• Apple quer acelerar uso de IA em seus dispositivos com novos chips de olho nas empresas

A empresa californiana, que anunciou projetos com OpenAI e Anthropic, reportou um aumento de 50% na receita do segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo US$ 11,5 bilhões (R$ 58,7 bilhões).

Esse crescimento foi impulsionado pelo fato de a receita de seus centros de dados terem mais que dobrado.

Mesmo com essa alta recente, a avaliação da AMD permanece bem abaixo da de sua rival Nvidia, que se aproxima de US$ 5,5 trilhões (R$ 28,1 trilhões).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter