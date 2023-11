Fabricante de chips Nvidia desenvolve inteligência artificial que prevê novas variantes da covid-19

A- A+

A gigante americana Nvidia, fabricante de chips gráficos, desenvolveu um modelo de linguagem de Inteligência Artificial capaz de prever as mutações do vírus da covid-19.

Chamado GenSLMs, a IA foi treinada a partir de um conjunto de dados de sequências de nucleotídeos, os blocos base que formam o RNA encontrados nas variantes do vírus.

Quando os pesquisadores do Argonne National Laboratory, da NVIDIA, e da Universidade de Chicago analisaram as sequências de nucleotídeos geradas pelos GenSLMs, eles descobriram que as características específicas das sequências geradas por IA correspondiam a variantes do vírus encontradas no mundo real.

As variantes visualizadas prevaleceram neste ano. Ou seja, mesmo que a IA só tenha sido treinada com genomas de vírus do primeiro ano da pandemia, ela foi capaz de encontrar variantes novas.

— A capacidade da IA de prever os tipos de mutações genéticas presentes em cepas recentes de covid– apesar de ter visto apenas as variantes Alfa e Beta durante o treinamento – é uma forte validação de suas capacidades — disse Arvind Ramanathan, pesquisador principal do projeto e biólogo computacional em Argonne.

A Inteligência Artificial foi treinada com mais de 110 milhões de sequências de genoma procariótico e ajustada com um conjunto de dados global de cerca de 1,5 milhão de sequências virais de covid. Segundo a empresa, no futuro, o modelo poderá ser ajustado para uso em genomas de outros vírus e bactérias, permitindo novas possibilidades de investigação biológica.

