EUA Fabricante de urnas eletrônicas e Fox News chegam a acordo em julgamento "As partes resolveram seu litígio", anunciou Eric Davis à Suprema Corte do estado de Delaware

A fabricante de urnas eletrônicas Dominion e a emissora Fox News chegaram a um acordo amistoso na ação por difamação apresentada pela primeira sobre as alegações falsas relativas às eleições de 2020 que teriam sido promovidas pelo canal, anunciou um juiz nesta terça-feira (18).

"As partes resolveram seu litígio", anunciou Eric Davis à Suprema Corte do estado de Delaware, acrescentando que não haveria julgamento e informando ao júri que eles estavam livres para deixar o tribunal.

A emissora de televisão preferida dos conservadores americanos pagará 787,5 milhões de dólares (cerca de R$ 3,9 bilhões na cotação atual) à Dominion, que reivindicava 1,6 bilhão de dólares (cerca de 9,2 bilhões de reais nos valores de março de 2021, quando a ação foi apresentada) em indenização, segundo um dos advogados da fabricante de urnas eletrônicas.

A Fox News, por sua vez, expressou "satisfação" com o acordo "amistoso", que evita que seu proprietário, o magnata Rupert Murdoch, e alguns de seus apresentadores estrelados, como Tucker Carlson e Sean Hannity, tenham que comparecer ao tribunal para prestar depoimento como testemunhas.

"Estamos felizes de chegar a uma solução de nosso litígio com a Dominion Voting Systems", declarou a emissora em comunicado, no qual afirma "reconhecer as sentenças do tribunal que declaram como falsas certas afirmações sobre a Dominion".

