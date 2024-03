A- A+

SAÚDE Fabricante do Ozempic anuncia que novo comprimido em testes levou à perda de 13% do peso em 3 meses Redução é maior se comparado com o Wegovy que no mesmo período pode chegar a cerca de 6%

A Novo Nordisk afirmou que os primeiros dados dos testes de seu aguardado medicamento experimental contra a obesidade, amicretina, ajudou os pacientes a perderem 13% do seu peso ao longo de 12 semanas — Essa perda é maior em comparação com seu popular tratamento Wegovy que no mesmo período o paciente pode chegar a perder cerca de 6%.

Em uma reunião com investidores, a empresa elogiou o potencial da sua próxima geração de tratamentos para a obesidade, o que fez com que as ações disparassem para um nível recorde.





A amicretina tem como alvo dois modos de ação contra a obesidade, incluindo o GLP-1, como a injeção de grande sucesso Wegovy, o hormônio que faz as pessoas se sentirem saciadas por mais tempo.

O Wegovy apresentou uma perda de peso global de 15% após 68 semanas. Ele foi o primeiro de um novo grupo de medicamentos altamente eficazes para perda de peso a ser lançado.

