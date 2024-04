A- A+

medicamento "Face Ozempic": por que o uso estético do remédio murcha o rosto e o bumbum? Usuários vão às redes sociais para relatar os efeitos colaterais percebidos com a utilização prolongada do fármaco

Se o corpo rejuvenesce, com o rosto, o efeito, por vezes, é o contrário. O problema ganhou até nome, segundo o New York Times, cunhado pelo dermatologista americano Paul Jarrod Frank: face de Ozempic, em alusão ao mais conhecido desses medicamentos.

No Brasil e no mundo, a hashtag #ozempicface acumula dezenas de milhões de visualizações, seguidores e postagens em redes sociais — já se aproximam de cem milhões só no Tik Tok.

Famosos e anônimos unidos pela mesma cara. E o problema nada tem a ver com o Ozempic nem algum dos outros remédios propriamente ditos.

Por que a "face Ozempic" aparece?

Isso acontece porque a semaglutida, substância ativa presente no Ozempic, leva a uma perda de peso expressiva e rápida — em alguns casos cerca de 10% do peso corporal. Os primeiros resultados, muitas vezes, já podem ser observados em cerca de uma semana. Desta forma, ao perder gordura muito rapidamente, a gordura subcutânea, responsável por dar uma aparência de rosto "levantado", também é perdida e causa a impressão de "face caída".

Quanto mais velha a pessoa, pior será o efeito no rosto. A cor da pele também influencia. Pessoas negras têm mais gordura subcutânea na pele e são menos afetadas.

Bumbum e dedos também mudam

Assim como no rosto, a perda de gordura no ritmo acelerado se dá a perda de massa nos glúteos. Contudo, a aparência flácida junto com a perda de massa local nos glúteos também depende da idade, quantos quilos foram perdidos e também da elasticidade da pele. Ou seja, quanto maior o percentual de gordura a pessoa perder, maior tende a ser o efeito de "bumbum caído".

Outro efeito relatado é o “dedo de Ozempic”. Usuários do medicamento reclamam que estão perdendo anéis, pulseiras e braceletes por conta de suas mãos e pulsos mais magros. A resposta para isso tem a mesma explicação sobre o que acontece com o bumbum e a face.

A Novo Nordisk, famarcêutica responsável pelo fármaco, afirmou em nota que eles "não são considerados efeitos adversos" por não serem relacionados ao fármaco, mas sim ao emagrecimento, "tratando-se de consequência natural da perda de peso, como a que ocorre em qualquer tipo de tratamento, até mesmo com a cirurgia bariátrica''.

Ozempic não é aprovado para emagrecimento no Brasil

O Ozempic, medicamento aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, se popularizou nos últimos meses após estudos e relatos de usuários associarem o uso do remédio à perda de peso. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Por conta deste mecanismo, ele ajuda a emagrecer.

No entanto, este medicamento não tem indicação na bula para o tratamento da obesidade. Ele foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de diabetes tipo 2.

