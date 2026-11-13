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Edital Facepe lança edital voltado para atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação nos museus do estado Podem participar espaços científico-culturais, planetários, jardins zoobotânicos, parques de ciência e instituições similares

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) lançou, nesta sexta-feira (13), o edital "Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus de Pernambuco", destinado às atividades que envolvem as três áreas e que possam fortalecer os museus que reúnem as atividades nos setores.

Podem participar espaços científico-culturais, planetários, jardins zoobotânicos, parques de ciência e instituições similares, que tenham sido criados e estejam em funcionamento em data anterior a 1º de janeiro de 2026.

Os interessados já podem realizar a submissão por meio do formulário disponibilizado via Google Forms, que está disponível no edital, e pode ser preenchido até o dia 20 de dezembro de 2026.

Para concorrer à seleção, a instituição proponente deverá ser pública ou privada sem fins lucrativos, com atividades vinculadas à educação, ciência e tecnologia, e que abrigue o museu em Pernambuco onde as ações serão desenvolvidas.

O coordenador da proposta deve ter pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) e vínculo formal com a instituição executora.

Facepe lança edital voltado para atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação nos museus do estado (Foto: Arquivo/Facepe/Divulgação

De acordo com a Fundação, os projetos deverão ser inseridos em uma das quatro categorias: museus de arte e de história; museus de antropologia; museus de ciência e tecnologia e museus interdisciplinares.

O valor global do edital é estimado em R$ 1,7 milhão, que será dividido entre custeio e Bolsas de Cooperação Técnica (BCT). Cada proposta poderá solicitar no máximo 65 quotas de bolsas, com duração máxima de 12 meses e valor mensal de R$ 700.

A Facepe destacou ainda que para os museus vigentes no edital 39/2025, a participação na Oficina de Museus, que será realizada dia 30 de novembro de 2026, é condição obrigatória para submissão no novo edital 36/2026.

Já no caso dos museus novos ou não aprovados no último edital 39/2026, poderão submeter e concorrer normalmente. O resultado final do edital está previsto para ser divulgado a partir de 29 de janeiro de 2027.

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