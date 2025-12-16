Ter, 16 de Dezembro

INOVAÇÃO

Facepe prorroga inscrições para terceira edição do Programa Centelha Pernambuco

Inscrições podem ser realizadas até 20 de janeiro de 2026

Encerramento da segunda edição do programa Centelha/PE, em junho de 2024.Encerramento da segunda edição do programa Centelha/PE, em junho de 2024. - Foto: Facepe / Divulgação

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) prorrogou o prazo de inscrições para a terceira edição do Programa Centelha Pernambuco até às 18h do dia 20 de janeiro de 2026.

A decisão amplia as oportunidades para que empreendedores pernambucanos possam submeter ideias inovadoras e transformá-las em negócios de base tecnológica com potencial de impacto no desenvolvimento do estado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Programa Centelha, onde também está disponível o edital completo com todas as regras, critérios e etapas do processo seletivo.

O Programa Centelha é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), desenvolvida em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi.

Em Pernambuco, a execução do programa é realizada pela Facepe. Além disso, a iniciativa tem como objetivo estimular o empreendedorismo inovador, fortalecendo a cultura da inovação e promovendo a integração entre os diferentes atores do ecossistema de inovação, como universidades, empresas e governo.

O Centelha Pernambuco oferece capacitações voltadas ao desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços) e processos inovadores, além de apoio financeiro para a criação e consolidação de empresas de base tecnológica.

O programa busca transformar ideias em negócios que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos de Pernambuco, incentivando a articulação entre ecossistemas locais e regionais de inovação.

Tudo isso é devido à concessão de recursos de subvenção econômica não reembolsáveis e de Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora.

Investimentos
Para esta edição, serão destinados R$ 4.074.666,66 em recursos para subvenção econômica à inovação, sendo R$ 3.008.000 provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/Finep) e R$ 1.066.666,66 como contrapartida do governo de Pernambuco.

Os valores serão liberados conforme a programação financeira, com desembolsos previstos para 2026 e 2027, no âmbito da ação-subação orçamentária 2047-1992 – Centelha. Os recursos permitirão apoiar até 47 projetos de inovação, com valor unitário de até R$ 86.695, respeitando a disponibilidade orçamentária.

Além disso, cada projeto poderá receber até R$ 50 mil para a concessão de Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq.

