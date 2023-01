Facetas de resina: tudo sobre essa tendência odontológica

A- A+

A busca pelo sorriso perfeito atrai cada vez mais pessoas aos consultórios odontológicos. E a tendência do momento são as facetas de resina: um produto que traz harmonia e beleza para a arcada dentária.

Assim como ocorreu com o lançamento do Invisalign, esse tratamento odontológico está gerando muitas dúvidas. Se você sonha com dentes mais brancos e alinhados, mas ainda não encontrou uma opção rápida e indolor, este artigo o ajudará.

Preparamos um verdadeiro guia sobre as facetas de resina. A seguir, é possível conhecer melhor a tecnologia, seus benefícios, desvantagens, durabilidade, onde colocar, quanto custa e muito mais!

O que são facetas de resina?

As facetas de resina são classificadas como um tratamento estético odontológico. O procedimento consiste na aplicação de uma fina camada de resina na superfície frontal de um ou mais dentes.

Essas facetas são confeccionadas de forma personalizada e coladas pelo dentista. Desse modo, podem camuflar dentes amarelados, manchados, desalinhados e com pequenas lacunas.

Ou seja, essa solução pode ser útil para diferentes pacientes e demandas. Tais características fazem com que, todos os dias, famosos e anônimos busquem profissionais para entender como funciona e iniciar o tratamento.

Facetas de resina x Facetas de porcelana: afinal, quais as diferenças?

Além das facetas de resina, existem as facetas de porcelana. Embora tragam resultados semelhantes, é importante entender as diferenças entre esses dois produtos.

Em primeiro lugar, a faceta de porcelana é um produto fabricado em laboratório, sendo fina e com o formato do dente. Já a faceta de resina é moldada no dente do paciente dentro do próprio consultório, garantindo um resultado bem natural.

Outra diferença importante está no custo do material. A resina é bem mais barata do que a porcelana, o que acaba a tornando uma opção com melhor custo-benefício.

Além disso, o preparo para a colocação das facetas de resinas é bem menor. Tal característica torna o procedimento mais fácil de se reverter, enquanto a porcelana exige um desgaste maior do dente.

Quais as vantagens das facetas de resina?

Você se sente constrangido com a aparência do seu sorriso? Infelizmente, esse é um relato comum no dia a dia do profissional de odontologia.

No entanto, a tecnologia evolui a cada dia para deixá-lo mais próximo de um sorriso harmônico e bonito. A faceta de resina é uma ótima alternativa para te ajudar com esse objetivo. Confira suas principais vantagens!

Preço

Um dos maiores diferenciais da faceta de resina é seu baixo custo. Quando a comparamos com o modelo em porcelana, é possível reduzir o valor do tratamento consideravelmente.

É importante dizer que o custo-benefício não significa baixa qualidade. Na verdade, a economia se refere ao material utilizado e ao fato de a faceta não precisar ser confeccionada externamente.

Tempo de tratamento

Outro fator que conta a favor da faceta de resina é o tempo reduzido de tratamento. Na maioria dos casos, o procedimento sequer exige exames complementares, como o raio X odontológico.

Além disso, o processo em si pode ser finalizado em uma única sessão. Dentistas mais experientes e qualificados são extremamente habilidosos e garantem um resultado imediato ao paciente.

Reversibilidade

Por fim, precisamos enfatizar que as facetas de resina podem ser removidas com mais facilidade e sem danos à arcada dentária. Isso porque, sua aplicação não demanda o processo de desgaste dos dentes.

Se você pesquisou um pouco sobre o assunto, deve ter visto casos em que os dentes do paciente são extremamente desgastados durante a aplicação da lente de contato. Embora isso nem sempre aconteça, a porcelana requer esse trabalho.

Quais as desvantagens deste tratamento?

Apesar de seus diversos pontos positivos, as facetas de resina apresentam algumas desvantagens. Como estamos falando de um tratamento odontológico, é essencial que o paciente esteja ciente desses pontos antes de tomar uma decisão. Confira!

Menor durabilidade

A durabilidade do produto é um ponto a ser discutido com o seu dentista. Isso porque, pacientes com bruxismo severo podem danificar o material com mais frequência. Desse modo, pequenas fraturas e trincas são mais comuns.

Vale destacar que esse problema pode ser minimizado com a utilização de uma resina de maior qualidade. Portanto, é essencial escolher um profissional de confiança e credibilidade, que preze pela qualidade do serviço e dos produtos utilizados.

Limitações

Outra desvantagem diz respeito às limitações do material. A resina pode não ser a mais indicada para neutralizar o tom escurecido causado por um tratamento de canal, por isso cada caso deve ser avaliado pelo profissional responsável.

Além disso, pode acontecer da faceta perder o brilho com menos tempo, principalmente em pacientes que fumam e consomem muito café, por exemplo.

Quem pode colocar facetas de resina?

A faceta de resina é um ótimo tratamento estético, mas pode não ser útil em todos os casos. O ideal é que o dentista avalie seus dentes e o tipo de mancha que eles apresentam para determinar se elas são eficazes.

Em síntese, pessoas que desejam transformar o sorriso, deixando-o mais branco, harmônico e alinhado são a maioria. Afinal, em poucas horas é possível sair do consultório com uma arcada mais bonita.

Vale destacar que até casos graves de desgastes ou afastamento de dentes podem ser resolvidos com essa técnica. O mesmo acontece com dentes tortos e de tamanhos diferentes.

Como as facetas de resina são colocadas?

Você sabe como as facetas de resina são colocadas? A maioria das pessoas tem dúvidas sobre como tudo funciona, então resolvemos explicar de uma forma simples e direta.

Todo o procedimento é feito durante o atendimento e no próprio consultório do dentista. Assim, o profissional avalia a arcada, seleciona a resina e começa a esculpir o produto na tonalidade idêntica aos dentes naturais.

Com habilidade, é possível construir uma faceta extremamente natural, que se adapta perfeitamente ao sorriso do paciente. Após atingir o formato ideal, o dentista aplica uma luz de alta intensidade, que irá endurecer a resina.

Para finalizar, temos o processo de polimento do produto até que ele ganhe brilho e uma aparência saudável e natural. Lembrando que todo esse processo pode ser realizado em um ou mais dentes.

Quanto tempo dura a faceta de resina?

A faceta de resina pode durar de 5 a 10 anos. No entanto, essa durabilidade depende de vários fatores, como: a qualidade do material utilizado, a eficiência da sua aplicação e os cuidados diários do próprio paciente.

Ainda assim, como podemos perceber, é um tratamento com resultados duradouros. Diante do baixo comparado à faceta de porcelana, é uma alternativa democrática e que garante um sorriso bonito por muitos anos.

Quanto custa colocar facetas de resina?

Existe um mito de que tratamentos odontológicos são sempre caros. Isso acaba afastando muitas pessoas dos consultórios odontológicos, causando problemas bucais que poderiam ter sido facilmente resolvidos.

Consegue imaginar a quantidade de pacientes que sofreram com dentes desalinhados por anos por não saberem quanto custa para colocar aparelho? Nesse caso, a falta de informação é uma barreira para a conquista de uma boa saúde bucal.

Sendo assim, quanto custa uma faceta de resina? O valor é influenciado por vários fatores, como a qualidade do material e experiência do dentista, mas varia entre R$150 e R$700 por dente.

Vale destacar que o preço da faceta de porcelana custa, em média, R$1.500 por dente. Portanto, quando indicado por um dentista, a faceta de resina pode trazer resultados semelhantes por um valor bem menor.

Onde colocar facetas de resina?

Anos atrás, pessoas com menor poder aquisitivo não tinham acesso a um atendimento odontológico de qualidade. Essa realidade tem reflexos até hoje, com diversos adultos com arcadas dentárias incompletas e problemas bucais que poderiam ter sido evitados.

Felizmente, as últimas décadas foram marcadas por muita evolução nesse aspecto. Isso porque, a expansão de clínicas odontológicas pelo país levou atendimento em excelência à população de várias regiões.

Assim, você pode ser acompanhado por um dentista em Ceilândia e evitar todo o deslocamento até Brasília, por exemplo. Ou seja, não é preciso ir muito longe para colocar suas facetas de resina.

Mas, o grande número de consultórios disponíveis exige alguns cuidados na escolha. Estamos falando da sua saúde bucal, por isso é importante seguir algumas dicas na hora de selecionar o profissional responsável pelo tratamento. Veja:

Pesquise a reputação da clínica e do profissional;

Pergunte sobre a qualidade da resina utilizada;

Escolha clínicas com boa infraestrutura física;

Prefira dentistas com especialização e experiência.

Coloquei minha faceta de resina. Como cuidar delas?

Como dissemos, a durabilidade das facetas está intimamente ligada aos cuidados do paciente após a sua colocação. Então, se você quer ter um sorriso bonito por mais tempo e fazer valer o seu investimento, precisa adotar bons hábitos em seu dia a dia.

A boa notícia é que não estamos falando de procedimentos complexos. Pelo contrário, a ideia é cuidar bem da sua saúde bucal e garantir que seus dentes naturais e as facetas estejam protegidos de bactérias, cáries e outros problemas. Anote as dicas!

Mantenha uma boa rotina de higiene bucal

Não há muito segredo nos cuidados com as facetas de resina. Na verdade, basta continuar escovando os dentes após as principais refeições e usar o fio dental uma vez ao dia.

Lembre-se que doenças gengivais e cáries podem colocar seu sorriso em risco. Por isso, é importante manter suas consultas em dia e realizar os exames solicitados, como o raio X do dente.

Use produtos adequados na escovação

Ao escovar as facetas, é importante usar uma escova de dentes macia e um creme dental não abrasivo. Ou seja, evite aqueles que contém peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio, pois eles podem corroer o material.

Na dúvida, converse com o seu dentista e peça indicação de produtos. Lembrando que eles são facilmente encontrados em farmácias e supermercados.

Cuidado ao morder alimentos duros

Essa é uma dica que vale para qualquer paciente. Mas, se você colocou facetas de resina precisa tomar cuidado ao morder alimentos mais duros, como certas frutas e carnes com ossos. Afinal, isso pode causar trincas e danos.

Além disso, caso tenha este hábito, é importante parar de usar os dentes para abrir latas e garrafas. Do mesmo modo, pare de morder caneta e outros objetos.

Trate o bruxismo

Por fim, se você percebeu uma tendência a ranger os dentes, é essencial conversar com o seu dentista e iniciar um tratamento. Na maioria dos casos, ele indicará o uso de protetores noturnos para proteger as facetas da pressão.

Outra dica importante: atletas e praticantes de atividades físicas de impacto devem usar protetor bucal para reduzir a intensidade em caso de golpes no rosto e boca.

Um sorriso bonito e alinhado é para todos!

Gostou do nosso guia sobre facetas de resina? Se você está incomodado com a aparência dos seus dentes e sonha com um sorriso bonito, pode recorrer a esse tratamento estético e voltar a sorrir sem medo.

A odontologia tem evoluído bastante para se adaptar às demandas da sociedade. Hoje, ter uma arcada dentária saudável e alinhada é um fator importante para a autoestima, confiança e posicionamento profissional das pessoas. Por isso, não deixe de cuidar de você!

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

