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Obras

Reforma da fachada do Hospital da Restauração está nos "ajustes finais", diz governadora

Raquel Lyra publicou nas redes sociais imagens de como ficará a entrada da maior unidade hospitalar de emergência do Norte-Nordeste

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Nova fachada do Hospital da RestauraçãoNova fachada do Hospital da Restauração - Foto: Manoel Filho/HR

Por meio das redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), publicou imagens dos ajustes finais na reforma da fachada do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. A obra prevê pintura e substituição de esquadrias. 

“Olha só o que acabei de receber! A fachada do Hospital da Restauração está nos ajustes finais mas, olha, já dá pra sentir o tamanho da transformação que está acontecendo por lá. E com os novos letreiros, então? Que orgulho, viu? Que orgulho! Ficou linda demais, minha gente! Isso é resultado de investimento, prioridade e, sobretudo, compromisso sério com a saúde pública de Pernambuco. Só tem um caminho para a entrega acontecer: DO TRABALHO! O que não falta no nosso governo, graças a Deus!”, publicou.

O HR é a maior unidade hospitalar de emergência do Norte-Nordeste e uma das mais importantes referências em atendimento de alta complexidade em Trauma, Neurocirurgia e Queimados no Brasil.

Inaugurado em 1969, é referência nacional em atendimentos de alta complexidade. Com mais de 830 leitos, o HR atende pacientes de todo o estado e de regiões vizinhas.

 

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