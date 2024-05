"Factor M": Maduro promove reality show musical para escolha de seu jingle de campanha à reeleição

A- A+

Em oito episódios, com um cenário de luzes LED, efeitos pirotécnicos e uma plateia animada, telespectadores venezuelanos da rede de televisão estatal assistirão à escolha do jingle da campanha de reeleição do presidente Nicolás Maduro, no inédito reality show musical Factor M.



Desbloqueando um novo patamar no seu onipresente aparato de propaganda, o governo Maduro lançou a competição que tenta emular o formato britânico mundialmente famoso (X Factor) diretamente dos estúdios da Televisora Venezolana Social (TVES), canal que captava o sinal da extinta Rádio Caracas Televisión, primeira emissora do país contra a qual o ex-presidente Hugo Chávez travou guerra há 17 anos.

Um total de 35 participantes selecionados em audições realizadas em meados de abril em Caracas competirão na final, que será realizada pouco antes do início oficial da campanha eleitoral. Os participantes na primeira rodada foram variados.



Um llanero (uma espécie de pastor de planície venezuelano) de chapéu e jaqueta de couro, um jovem cantor de baladas que ficava muito nervoso no palco, um cantor de salsa veterano e outro mais jovem que combinou sua proposta com o reggaeton, e uma ex-modelo e atriz que faz parte da Milícia Bolivariana (braço especial do Exército) que cantou uma música pop.

Já o júri do concurso reúne um grupo de músicos regulares em eventos do chavismo, alguns com cargos públicos e ligações com altos funcionários do governo. Os juízes são o cantor de merengue Omar Enrique; o ex-jogador de beisebol e ex-ministro dos Esportes, Antonio Potro Álvarez, atual cantor de reggaeton; Xuxo, artista com 9 mil inscritos e 20 vídeos no YouTube que chegou às telas oficiais ao interpretar o tema da campanha do referendo de Essequibo em dezembro passado; o cantor e produtor musical Omar Acedo, que fez parte de grupos juvenis locais como Salserín e Calle Ciega; e como representação internacional, imperdível nos aniversários de Maduro, a dominicana Bonny Cepeda, lembrada nas playlists de casamentos venezuelanos e que hoje é vice-ministra da Cultura de seu país.





Outras figuras políticas nacionais participaram nas audições de pré-seleção, incluindo Camilla Fabri, esposa do empresário Alex Saab (que regressou ao país numa troca de prisioneiros com os Estados Unidos).

Cada apresentação musical foi sucedida por comentários de Winston Vallenilla — que foi o principal apresentador dos game shows da extinta RCTV e dirige a TVES desde que Chávez revogou a concessão a seus antecessores, num dos primeiros golpes dados na Venezuela contra a liberdade de imprensa.

Tal como o reality show que o canal apresenta hoje — com uma audiência muito baixa, como quase toda a televisão aberta na Venezuela —, a rede tem tentado ser uma estação de televisão comercial com vários concursos de canto em diferentes gêneros musicais, embora esteja sempre ligada às intermináveis transmissões oficiais que afastavam o público desde os tempos de Chávez.

Na primeira das sete rodadas, os competidores cantaram músicas com títulos "O presidente é Maduro", "Maduro é o futuro", "Vamos, Nico", "Aqui eu sou, aqui estou" e "Vamos todos". Vallenilla, ao final de cada apresentação, convidava os participantes a enviarem mensagens de incentivo e apoio ao presidente, garantindo que ele acompanharia o programa de seu gabinete.

Com uma música melancólica de piano, os participantes disseram ao candidato presidencial para não desistir, "que os grandes líderes se medem por quantas vezes superam as adversidades", como disse um dos competidores.

O Factor M — no qual, claro, o M vem de Maduro —, é mais uma tentativa do chavismo na sua intensa campanha para reconstruir o seu apoio às eleições presidenciais de 28 de julho. Os esforços concentraram-se, em parte, na tentativa de atingir os eleitores mais jovens, uma vez que estes formam uma base eleitoral de apenas 15% da população, de acordo com a maioria das pesquisas.

A tentativa de atingir esse público se estende ao programa semanal de televisão Maduro +, onde tem tentado mostrar o seu lado mais íntimo ao lado de sua esposa com Cilia Flores enquanto interage com tiktokers da moda, e um podcast de vídeo com direito a fones de ouvido gigantes e microfones profissionais.

Maduro tenta de tudo para enfrentar o enorme impacto que a oposição obteve em torno de María Corina Machado e da Plataforma Unitária, cujo último candidato, o diplomata Edmundo González Urrutia, de 74 anos, finalmente foi autorizado a concorrer.

Quem chegar vitorioso à final do Factor M, disse Vallenilla na apresentação do programa, será premiado com a gravação profissional da música e "o privilégio" de acompanhar Maduro na campanha, embora o prêmio, na realidade, vá para o próprio candidato.

Veja também

BRASIL Maioria dos brasileiros vê ligação "total" de mudanças climáticas com tragédia no RS, diz pesquisa